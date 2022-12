En innholdsrik seilerkarriere er over for kong Harald (85).

Kong Harald legger opp som seiler.

– Alt har sin tid, sier kongen til NRK, og legger til:

– Nå er jeg 85 år, nå får det holde.

Den største triumfen kom i 1987 da kongen og hans mannskap ble verdensmestere med entonneren «Fram X» i Kiel i 1987.

I tillegg til VM-seieren har kong Harald også vunnet EM og har deltatt i OL tre ganger.

VM-GULL: Kong Harald, som kronpris i 1987, vant VM-gull. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Kongen seilte i konkurranse for siste gang så sent som i juni. Da deltok kongen i VM for 8-metere i Genève.

Nå er det slutt for kongen på havet, som er klar på hva han vil savne mest:

– Kameratskapet. Både om bord min egen båt, men også konkurrenter og venner man har truffet på sin vei i utlandet. Det er stort sett de samme menneskene som reiser rundt.

Kongens avskjed går inn på seilermiljøet. Presidenten i Det internasjonale forbundet for 8-metere, Werner Deuring, sier følgende til NRK:

– Jeg er lei for at kongen slutter. Det er et stort tap. For 8-meterklassen har han vært et fyrtårn, entusiastisk og støttende. Han er konge, men er også en gentleman både på land og på sjøen.