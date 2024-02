Konfronteres av Bjørndalen

Mye har gått på tverke for de norske skiskytter-jentene så langt i VM. Et foreløpig bunnpunkt ble nådd under stafetten lørdag. Det norske laget endte på 10. plass, nesten fire minutter bak gullvinner Frankrike.

På siste stående skyting bommet Ingrid Landmark Tandrevold på fem av fem skudd. Etter stafett-fiaskoen ble trener Patrick Oberegger konfrontert av Ole Einar Bjørndalen.

– Hvorfor har dere ikke skjermet henne mer, lurte TV 2-eksperten på.

Etter bronsen på parstafetten torsdag ga Tandrevold uttrykk for at det hadde vært mye negativ oppmerksomhet underveis i mesterskapet.

– Vi tok medalje og var egentlig veldig fornøyd med det. Særlig jeg, som har hatt litt utfordringer i dette mesterskapet fikk det til ganske mye bedre og ville ta med meg det. Så står jeg 30 minutter i pressesonen etterpå og må svare på hvorfor jeg mislykkes gang på gang, sa hun i en Instagram-story.

– Hadde dårlige opplevelser

Oberegger mener jentene har hatt med seg for mye bagasje fra tidlig i mesterskapet.

– I én eller to nøkkelsituasjoner i starten hadde vi dårlige opplevelser. Det er ikke skirenn som koster mest, det er det utenomsportslige. Det å svare på hvorfor, hvorfor ikke og hvordan det er sånn. Det koster mye mentalt, som kan gå utover energibiten, sier Oberegger og legger til:

– Du ser på situasjoner som i dag - hvis du ikke har energioverskudd når ting er vanskelig eller skal avgjøres - henger du etter.

Treneren mener likevel at det ikke nytter å stenge verden ute hvis det går dårlig.

– Vi skal stille opp når ting går bra, men vi må også vise ansikt når ting ikke går bra. Men som Ole sier: Kanskje vi har tøyd strikken litt for langt, sier Oberegger.

Nå er det usikkert om Tandrevold går søndagens distanse.

– Vi vet ikke. Nå skal hun dra hjem og sykle ned. Som alltid setter vi oss ned og diskuterer situasjonen, sier Oberegger.

Det bekrefter også Sverre Huber Kaas.

– Vi kommer til å se om hun har energi og overskudd nok til å prestere. VM handler om medaljer. Kan vi kjempe om medaljer, er vi klare. Hvis vi ser at vi er langt unna det, kommer vi til å råde henne til å stå over, sier Kaas.