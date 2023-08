– «Konflikten» bør forsvinne fra jordens overflate

Narve Gilje Nordås takket Gjert Ingebrigtsen og Per Svela etter VM-bronsen. Nå ønsker han å sette krav for hvordan ting skal være.

– Uten Gjert hadde det vært umulig. Så enkelt er det. Jeg hadde ikke hatt sjans i havet, sier Narve Gilje Nordås til TV 2 etter bragden.

Etter en litt treg start på onsdagens 1500 meter, kviknet løperen fra Voll til på oppløpet, og var kun tre hundredeler bak sølvvinner Jakob Ingebrigtsen med tiden 3.29,68.

Per Svela, som er sistemann i teamet på tre, fulgte løpet entusiastisk fra tribunen. Han skal også ha en stor del av æren, spesielt etter at Gjert ikke fikk akkreditering til VM.

– Siden vi kom her har jeg sett ham 23 timer i døgnet. Vi har nesten delt dobbeltseng. Han har vært med på alt, forteller Nordås.



24-åringen har byttet 3.36,23 til 3.29,47 som personlig rekord på 1500 meter denne sesongen.

– Det er helt rått, det er så bra. Han har et sånn potensial og kapasitet. Det er helt enormt, sier Svela til TV 2 etter bronsen.

RØRT: Narve Gilje Nordås etter VM-bronsen. Britiske Josh Kerr vant foran Jakob Ingebrigtsen. Foto: Beate Oma Dahle

– Bør forsvinne fra jordens overflate

I VM-byen Budapest har den lille tremannsgruppen holdt seg mye for seg selv og borte fra resten av den norske friidrettstroppen.

– Vi er tre mann som har vært her nede og det er det teamet vi har hatt, mens de andre har sittet borte med 70 mann og holdt på for seg. Det fungerte, gliser Nordås.



TRENER: Gjert Ingebrigtsen er trener til Narve Gilje Nordås, men fikk ikke akkreditering til mesterskapet. Foto: Carina Johansen

I starten av mesterskapet følte han seg motarbeidet av Norges Friidrettsforbund, noe sportssjef Erlend Slokvik avviste.



– Er dette å peke nese til dem og?

– Ja, det beste hadde vært å slå Jakob, naturligvis, det var bare tre hundredeler bak. Men for å være ærlig, var det mindre viktig. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd nå.

For jærbuen ønsker nå å se fremover etter støyet som har oppstått med Gjert i opptakten til VM-bronsen.

– «Konflikten», i hermetegn, bør vi legge bak oss. Den bør forsvinne fra jordens overflate. Jeg vil påstå at vi har gjort det vi kan. Men når en konflikt blir ført fra én side er det vanskelig å avslutte for vår del.



Jakob Ingebrigtsen etter VM-sølvet på 1500 meter. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Selv mente Nordås at «alle» vet hva det handler om.



– Jeg har pratet med både Gjert og Narve om hva som ligger bak, han vet det, men vi går ikke ut med det, var svaret fra Slokvik.



TV 2 har fått bekreftet fra sentrale kilder i forbundet, at årsaken til at Gjert ikke fikk akkreditering er at de tror Jakob Ingebrigtsen vil prestere bedre uten faren i troppen.



Før onsdagens finale innrømmet forloveden Elisabeth Asserson til TV 2 at konflikten innad i Ingebrigtsen-familien har tæret på.



Jakob Ingebrigtsen svarer selv ikke på spørsmål som «ikke angår ham selv».

– Det er godt kjent at det har vært et konfliktfylt forhold mellom Gjert og sønnene, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal da Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering.

– Gjert gir seg ikke

Nordås er strålende fornøyd med opplegget sammen med Gjert og Svela, men ønsker nå å gå i dialog med forbundet for å sette flere krav.

– Nå skal jeg opp på det øverste sjiktet. Med medalje i VM skal du opp på den øverste hyllen.

I hovedsak handler det om å få mer ressurser til å fortsette og prestere på det øverste nivå.

– Kassen min hos forbundet var tom etter Bislett Games. Det å kunne satse en hel sesong uten å tære av egenkapital, hadde gjort meg fornøyd.

For det står ikke på selvtilliten når det gjelder veien videre for Voll-løperen.

– Jeg skal ta ansvar neste år i Paris (OL 2024). Der blir det norsk gull, enten om det er meg eller Jakob som tar det.

Og med på veien tror han at Gjert Ingebrigtsen blir med.

– Frykter du at Gjert gir seg nå når han har bevist at han kan få det til med andre?

– Han gir seg ikke. Jeg er hundre prosent sikker. Vi har det for «gildt» i lag, smiler Nordås.

Men først skal både Jakob Ingebrigtsen og Nordås løpe sammen i forsøksheat på 5000 meter torsdag.