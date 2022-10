- Kommet veldig uheldig ut

Den nye sluttspillordningen i Toppserien har vakt sterke reaksjoner både fra klubbene, spillerne og eksperter.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner Hege Jørgensen legger ikke skjul på at det nye oppsettet har slått uheldig ut.

- Arbeidsutvalget har kommet med gode endringsforslag som mange har stilt seg bak. Endringene som foreslås ville gjort at alle lagene tar med alle poengene hele veien, slik at samtlige kamper betyr like mye, sier Jørgensen, og legger til:

- Det er særlig dette det har vært rettet kritikk mot.

Men nå skal hele serieformatet evalueres.

Seriekomité

- Nå settes det i tillegg ned en seriekomité som skal vurdere hele serieformatet på nytt. Det blir opp til den nye seriekomiteen å utarbeide forslag som eventuelt skal vedtas på Fotballtinget, sier Jørgensen.

Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund er blant dem som sitter i seriekomiteen. Han understreker at sluttspillordningen i teorien kan være fjernet til kommende sesong.

- Formelt i forhold til Fotballtinget så kan den (sluttspillordningen) være fjernet, sier Fisketjønn.

Men om sluttspillordningen faktisk blir skrotet allerede neste sesong, vil ikke Fisketjønn si noe om.

- Det skal ikke jeg si noe om. Nå har vi startet en seriekomité som jeg er en del av som skal se på dette. Vi har et utvalg som har levert sine anbefalinger om å justere sluttspillordningen. Om styret til slutt vil fremme det for Fotballtinget, er altfor tidlig å si, sier Fisketjønn, og legger til:

- Det å vedta at turneringsformatet skal justeres før seriestart er mulig så lenge det gjøres før seriestart. Det som ikke er mulig, er å vedta justering i antall lag.

- Fatalt

Det nye serieoppsettet innebærer at de fire beste lagene går videre til et sluttspill der lagene starter med et poengsystem der nummer 1, 2, 3, 4 starter med henholdsvis 6, 4, 2, 0 poeng. Lagene som ender på 5. til 10. plass skal ut i et nedrykkssluttspill hvor de møter lagene som ender opp som nummer 1 og 2 i 1. divisjon.

- Det er ikke noen tvil om at sluttspillordningen har kommet veldig uheldig ut. Det fatale i strukturen er først og fremst at førstedivisjonen ble innlemmet i sluttspillet til Toppserien, noe som gjorde at poengene for de åtte lagene ble strøket etter grunnspillet. Akkurat det har vært veldig ødeleggende, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

Hun påpeker at det allerede i januar kom indikasjoner på at det nye serieoppsettet ikke ville fungere.

- Vi skjønte egentlig tidlig at dette kunne bli uheldig, og diskuterte om vi burde gjøre justeringer allerede i år. Men vi ble enige med NFF om å sette ned et utvalg som måtte se på endringer frem mot neste sesong, sier hun.

Samstemte

Sammen med Lillestrøm og Brann, er Vålerenga blant klubbene som vil skrote den nye seriemodellen.

Sportssjef i Vålerenga Egil Ødegaard er klar i sin tale.

- Vi er helt imot sluttspill i Toppserien overhodet. Vi i Vålerenga Fotball skal gjøre alt vi kan for å fjerne alt som har med sluttspill å gjøre. Vi ser heller ikke at det nye oppsettet har hatt tilstrekkelig effekt. Den skulle blant annet gi økt medieinteresse og økt snittalder i Toppserien, det kan vi ikke se har skjedd, sier Ødegaard.

I tillegg mener Ødegaard at sluttspillordningen påvirker de lagene som skal spille ute i Europa.

- Ja, vi må spille flere kamper, men ikke på den måten hvor du må møte topp fire-lagene hele tiden samtidig som du skal prestere i Europa.

Ødegaard får støtte fra sportssjef Ranveig Karlsen i Lillestrøm. Hun trekker frem Kolbotn som et eksempel på hvor feil sluttspillordningen har slått ut.

Kolbotn endte på en femteplass i grunnspillet i Toppserien - ett fattig poeng bak fjerdeplassen som ga plass i mestersluttspillet.

I stedet havnet de i nedrykkskvalifiseringen, og med fire tap og to uavgjorte kamper endte det med nedrykk etter 27 strake sesonger i den gjeveste divisjonen.

- Dette er et opplegg vi absolutt ikke er fornøyd med, og jeg ser heller ikke helt gevinsten som var tenkt med tanke på det sportslig nivået, sier Karlsen.