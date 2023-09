Hun var verdens heteste langrennsløper da det gikk galt.

Linn Svahn (23) hadde vunnet fire sprintløp på rad og slått selveste Therese Johaug i et distanserenn da det gikk galt.

– Jeg begynte å blø, men det er ikke noe farlig. Det er bare en skade i kampens hete, konkluderte Linn Svahn etter uhellet under verdenscupsprinten i Ulrichehamn i 2021.

– Uovervinnelig

To uker senere ble VM et mareritt. To verdenscuprenn uken etter VM ble de siste på hele 678 dager. OL i Beijing var aldri innen rekkevidde.

Fallet hadde skadet skulderen såpass at hun ble nødt til å operere to ganger.

– Jeg trodde ikke at det skulle skje meg. Jeg tenkte jeg var beinhard og uovervinnelig. Men noen ganger er man ikke den man tro man er, sier Svahn til Expressen.

Se fallet som ledet til marerittet:

Det tok ikke lang tid før hun ble innhentet av virkeligheten.

– Jeg vet man ikke skal google slik ting, men … jeg søkte på «hvor lang tid tar det før en skulder gror?» Jeg lærte raskt at det ikke går an å si, medgir Svahn.

– Må alltid ta hensyn

For henne sørget uhellet i Ulricehamn for nesten to og et halvt år med trøbbel.

– Jeg har ingen problemer med skadene mine lenger, men jeg må alltid ta hensyn til skulderen. Jeg kommer til å leve med det resten av livet, sier Svahn.



Nå må hun ta skulderbelastningen med i betraktningen i alt hun gjør.

– Jeg har alltid trent mye, selv når jeg var skadet. Nå er det mer trening som er spesifikk for ski og da gjelder det å holde oversikt og være lydhør, fortsetter hun.