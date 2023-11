Kommer med invitasjon til Braathen: – Det kjenner jeg ordentlig på

Torsdag gikk den ferske generalsekretæren i Norges Skiforbund, Arne Baumann, ut med en kronikk i VG.

Der erkjente han at forbundet hadde mislyktes med ambisjonen om at det skal «være plass for at enere, individualister og fargerike profiler skal blomstre og trives».

Tittelen var «et vendepunkt».

– I det ligger det en erkjennelse av at når en av de største alpinstjernene legger opp, da får man en aha-opplevelse. Det er alvorlig, og det skal vi ta alvorlig i Skiforbundet, sier Baumann til TV 2.

GENERALSEKRETÆR: Arne Baumann i Norges Skiforbund. Foto: Cornelius Poppe

Han er klar på at det er nødvendig med «en åpen og god dialog» direkte med utøverne.

– Nå har jeg vært her i to måneder, og jeg har ennå ikke fått gleden av å møte Lucas. Det kjenner jeg ordentlig på. Der må vi bli bedre på dialogen. Ikke bare jeg, men jeg tror at vi også må ta kritikk innenfor grenen. Og det har Claus Ryste gjort, poengterer Baumann.

– Kommer dere til å jobbe med å få Lucas til å ombestemme seg?

– Det hadde vært den ideelle situasjonen, men nå virker det som han virkelig har bestemt seg. Skipresidenten har gjort flere forsøk på å ta kontakt med ham. Det gjelder også alpint og alpinkomiteen og de medisinske ansvarlige.

– Vi har dessverre ikke lyktes, og jeg har forsøkt. Dette kan være en invitasjon til Lucas om å kontakte meg direkte, svarer generalsekretæren.

Bilderettighetskonflikten Sakskomplekset strekker seg flere år tilbake i tid, og omhandler spørsmålet om i hvor stor grad utøverne har rett på egne markedsrettigheter, også kalt bilderettigheter. Advokat Pål Kleven har representert alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo gjennom prosessen. Mot slutten av 2022 ga Norges Skiforbunds lovutvalg utøverne og Kleven medhold i alle anførsler. Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel. Nå ligger saken hos Idrettsforbundet (NIF) som skal «vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov». Enn så lenge kjører alpinistene fra den gamle løperavtalen fra 2021. Etter det TV 2 erfarer har alpinistene disse to kravene til Skiforbundet om ny avtale. – At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter. – Alpinistene ønsker en konkret bestemmelse som sier hvor stor andel av rettighetene Norges Skiforbund kan videreselge til sine sponsorer. Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet.

Vil følge Braathens oppfordring

Alpinsjef Claus Ryste uttalte i bakkant av Braathens sjokkmelding at de ønsket å oppnå dialog.

Da TV 2 møtte 23-åringen tirsdag på Gardermoen, fortalte Braathen at de ikke hadde kommunisert, men at det var han selv som ikke hadde lyst til «å stå i det nå».

Han sendte ballen videre til Skiforbundet, og ba dem om å «møte utøverne og høre på hva de faktisk ønsker».

Baumann sier at dette er viktig for ham å få til.

– Flere av dem, spesielt de tillitsvalgte, kommer til å få en mail av meg med en helt åpen invitasjon. Aller helst en kaffeprat, sier han.

I VG-kronikken ble det varslet at Skiforbundet vil ta grep, ved å sette i gang et arbeid for å utvikle og modernisere landslagsavtalen.

Baumann svarer at «det er sterkt beklagelig» at det måtte gå så langt at en utøver måtte legge opp før det blir tatt grep.

Svarer på grådighets-påstand

Tirsdag advarte Braathen også Skiforbundet om å begynne med «grådighets- og egoisme-propagandaen» mot sine egne utøvere.

– Jeg vil si at vi må huske på at vi har verdensstjerner i Norges Skiforbund i veldig mange grener, og de må vi faktisk unne å tjene sine penger basert på markedsverdien de har. Og så må vi sørge for at vi har med oss hele landslagsmodellen og solidaritetsprinsippet, for å sørge for at vi får finansiert de andre på laget som heller ikke har det samme markedspotensialet, slik at denne modellen bærer seg fremover, sier Baumann.

– Og så må vi også huske på bredde- og rekrutteringsarbeidet til Skiforbundet. Der tror jeg vi skaper grunnlaget for mye av interessen Ski-Norge har, slik at disse profilene har et stort potensial markedsmessig for våre samarbeidspartnere.

– Er ikke det mye av det de utøverne det er snakk om har hatt lyst til eller prøvd å formidle hele veien?

– Vi har ikke snakket sammen direkte. Vi har det jeg vil kalle en løk med veldig mange lag. Det er min erkjennelse fra tidligere jobber jeg har hatt, at det å sette seg ned sammen, og bruke den kaffekopp-praten – så skal vi bruke advokater og rådgivere når vi trenger det – men til syvende og sist, når man skal finne den endelige løsningen, er det den direkte dialogen.

– Det er der jeg tror vi finner den gode løsningen. Vi må ha åpenhet, høy takhøyde, og ta inn utenifra- og inn-perspektivet. Det er måten å få til utvikling på, ikke grave oss ned i skyttergraven, som jeg føler vi har gjort nå, sier Baumann.