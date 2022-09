Kommer med desperat strøm-bønn til politikerne

I et ferskt brev sendt fra Norges Idrettsforbunds toppledelse til Stortinget, finanskomiteen og samtlige politiske partier slås det nå full alarm.

– Uten en forbedret strømstøtteordning er det reell fare for at idrettslag ikke lenger har råd til å drive sine anlegg, skriver NIFs øverste ledelse med president Berit Kjøll i spissen.

Som TV 2 har fortalt gjennom flere reportasjer er det de siste ukene varslet en stor strømkrise for norske idrettslag og foreninger.

Der flere ledere har advart om at de risikerer å måtte ta drastiske grep for å kunne betale de ekstreme strømregningene.

Torsdag kunne TV 2 fortelle om krisen i Nærbø IL i Stavanger.

Klubben mottok i august en strømregning på over 400.000 kroner – nesten 200.000 mer enn det klubben hadde regnet med.

Resultatet er nå at de stenger ned ishallen og at 160 medlemmer rammes.

Kjøll ble avvist sist

Men vi skriver fortsatt kun starten av september.

Spørsmålet mange frustrerte idrettsledere TV 2 har vært i kontakt med stiller seg nå, er hvordan den kalde årstiden vil slå ut på strømregningene – når kassen allerede er tom?

For et par uker siden, i slutten august, hadde styret i Norges Idrettsforbund sitt siste offisielle styremøte.

Tross den usikre situasjonen for hundrevis av lag- og foreninger, var ikke strømkrisen ett av hovedpunktene på agendaen.

Da TV 2 påpekte dette under den åpne timen forbundsledelsen hadde med pressen, beroliget idrettspresident Berit Kjøll at strømkrisen var en høy prioritet for idrettsstyret.

Idrettspresidenten kunne dessuten informere om at hun under Arendalsuka, noen dager i forveien, hadde fått gode signaler fra politisk hold om at idrettens kompensasjonsordning ville bli bedret.

Kravet idretten hadde stilt ovenfor myndighetene i Arendal var at 90% av kostnadene over 50 øre kwh måtte dekkes av staten – mot 80% av det over 70 øre kwh som var gjeldende.

Men allerede dagen etter at Kjøll hadde sagt dette til TV 2, ble idrettspresidenten grundig avfeid av Kulturdepartementet.

Statssekretær Gry Haugsbakken var tydelig på at en endring i idrettens støtteordning ikke ville forekomme.

– Det kommer jo ikke til å skje. Så jeg vet ikke hvorfor Kjøll forventer det. Det vi har sagt er at vi forlenger den ordningen vi har, som er en god ordning. Den vil gjelde hele vinteren, sa Haugsbakken til TV 2 da.

Fire argumenter for bedre støtte

I det nye brevet som Norges Idrettsforbund sendte denne onsdagen peker de igjen på at støtteordningen, der 80% av det over 70 kwh dekkes, ikke holder mål.

NIF lister opp fire årsaker til dette:

At de samme argumentene for å øke kompensasjonen burde gjelde for idrett og frivillige organisasjoner – som det gjør for private husholdninger.

At økonomien til de fleste idrettslag er forverret etter pandemien, og at egenkapitalen til flere er brukt opp for å kompensere bortfall i inntekter og økte strømkostnader.

At flere idrettslag er pålagt av kommuner å holde bygg og anlegg varme gjennom alternative energikilder som fjernvarme og gass. Dette kompenseres ikke i dag gjennom strømstøtteordningen.

Idretten har i mindre grad muligheten til å tilpasse strømforbruket til når det er billigst. Den meste aktiviteten foregår når det er dyrest, nemlig på ettermiddagen og kvelden.

Kartlegger problemene

TV 2 vet også at NIF har bedt et utvalg av de rammede idrettskretsers idrettsråd om å kartlegge hvor prekær situasjonen er for de enkelte klubbene.

Denne informasjonen skal igjen brukes aktivt opp i mot politikere.

Dette for at idretten skal få gjennomslag med sine ønsker når Stortinget har innkalt til møte for å behandle kraftkrisen den 19. september.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) frykter for idrettens fremtid dersom det ikke blir bedre ordninger.

– Vi kan ikke ha det slik at Regjeringen lar høye strømpriser strupe idrett og frivillighet. Hvis idrettshaller må stenge ned, viktige idrettstilbud settes på vent eller må skru opp kontingentene dramatisk på grunn av strømkrisen, er det utrolig sørgelig, sier Ropstad til TV 2.

Krf-politikeren trekker frem at strøm skal være et fellesgode i Norge.

BEKYMRET: Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Lise Åserud

– Forbrukere skal kunne være trygge på god tilgang på billig strøm, det skal også idretten og frivilligheten. Jeg frykter enorme konsekvenser for kultur- og fritidsaktiviteter dersom regjeringen ikke stiller opp, sier Ropstad, og legger til;

– Det er en del av bildet at for noen barn er idretten ikke bare en fritidsaktivitet, men et fristed vekke fra hjemmet. For sårbare barn som vokser opp i et utrygt hjem, kan idretten være alt.