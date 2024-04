– Det er fantastisk for alle lagene i norsk fotball. Dette har jeg pratet om i flere år, hvor viktig dette er.



Gleden er stor hos Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen i vårsola på Aspmyra.

Etter torsdagens resultater i Europa er det klart at gullvinneren i Eliteserien 2024 går rett inn i Champions League-playoff høsten 2025.

Som nummer 14 på rankingen, får Norge følgende:

Ett lag i Champions League-playoff, ett lag i Champions League-kvalik Q2, cupvinner i Europaliga Q3 og to lag i Conference League Q2.

– Kommer jeg aldri til å si

Kjetil Knutsens imponerende resultater i Europa med Bodø/Glimt har vært sentral på veien.

POSITIV: Kjetil Knutsen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Mange bare rister på hodet og bryr seg om eget lag, men dette er ekstremt viktig og en stor mulighet til å videreutvikle norsk fotball, sier Knutsen.



Midtbanegeneral Patrick Berg gleder seg også over nyheten.

– Først og fremst tenker jeg at dette viser at norske klubber de siste årene har prestert godt i Europa, spesielt da oss og Molde. Det gir nye muligheter for norske lag i Europa, forteller Berg.

Han deler synet til sin trener om at mange er motstandere av at norske lag skal gjøre det godt i Europa.

Berg trekker frem at norsk fotball nå høster fruktene av de gode resultatene.

TYDELIG: Patrick Berg. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Skal du kanskje si til norske supportere nå at det kan være lurt å heie på Molde og Bodø/Glimt i Europa?

– Nei, det kommer jeg aldri til å kreve eller å si, at andre skal heie på oss. Folk for gjøre opp sin egen mening, men min personlige mening er at det er positivt for norsk fotball som helhet.

– Hva tenker du om at det er Bodø/Glimt som har banet vei for denne muligheten?

– Det viser jo at det mulig for alle klubber i Norge på toppnivå, for vi hadde ikke noe bedre forutsetning enn det de andre klubbene har. Det gjelder å få tak i riktig personell, stake ut en vei sammen og sette en kultur som er bærekraftig, så er det mulig for alle klubber i Norge, forteller Berg.

Moe med bønn til NFF

Molde-trener Erling Moe benytter anledningen til å sende en oppfordring til Norges Fotballforbund (NFF).

– Nå håper jeg at flere skjønner viktigheten av tilrettelegging av Europa, slik at vi kan videreføre og beholde posisjonen vår. Jeg er spent på om norsk fotball er klar for det, sier Moe til TV 2 og fortsetter:

– Der føler jeg vi har en del å gå på med terminliste, cupen og hele bildet. Det blir spennende å se fremover hvor viktig Europa er for helheten i norsk fotball, sier Moe.

KOMMER MED OPPFORDRING: Molde-trener Erling Moe. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

For lagene som ikke kjemper helt i toppen, er dette en motivasjon for å prestere.

– Dette er en ekstra gulrot for alle lag i Norge. Vi vet hvor jevnt det er bak topp to-tre, så da betyr dette litt ekstra, sier Strømsgodset-trener Jørgen Isnes til TV 2.

Hellas var den eneste nasjonen som i teorien kunne frata Norge den viktige 14. plassen på Uefas nasjonsranking.

Siden det ble tap for både for Olympiakos (tap før straffekonk) og PAOK, står Hellas uten mulighet til å ta igjen Norge.



– Det er jo fantastisk bra at norsk fotball har kommet dit, sier Tromsøs sidestilte hovedtrener Gard Holme.