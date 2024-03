Kommenterte kritikk på Facebook: – Jeg liker å fyre litt!

OUDENAARDE (TV 2): Søren Wærenskjold mener kritikken av Uno-X er «helt på sin plass». Samtidig er han redd for at lagsjefene setter i overkant ambisiøse mål.

Se Flandern rundt på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag fra klokken 09.30

«Abrahamsen og Dversnes svarer umiddelbart, nå er det bare opp til oss andre å få ræva i gir!».

Det skrev Søren Wærenskjold i kommentarfeltet til en TV 2-sak på Facebook tidligere i uken.

Like etter at Jonas Abrahamsen hadde tatt en smått sensasjonelt andreplass i Dwars door Vlaanderen, og bare timer etter at TV 2 hadde publisert en kritisk sak om sesongstarten til Uno-X Mobility.

Den selvkritiske og selvironiske kommentaren falt i god smak og dro inn nesten 100 «likes» på kort tid.

– Jeg liker å fyre litt! Det var litt spontant. Jeg fikk litt respons, så det var bra at jeg fikk noen «likes» på den kommentaren, sier han til TV 2.

– Litt som kronekursen

Wærenskjold har tatt lagets eneste seier så langt i 2024, men sykdom har hindret flere topplasseringer for 24-åringen.

Sørlendingen klarer ikke å hisse seg opp over at laget nå må tåle negativ oppmerksomhet i pressen.

– Det var helt på sin plass! Vi har syklet for dårlig, men det var godt at det var noen andre enn meg som svarte på kritikken med en gang der, sier han og ler.

Skader og sykdom på nøkkelryttere er en naturlig del av forklaringen bak prestasjonene.

KLAR TIL FLANDERN: Søren Wærenskjold er frisk nok til å sykle Flandern rundt søndag, men har lave ambisjoner på egne vegne etter sykdom i forkant. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Wærenskjold drar en parallell til finansbransjen når han blir bedt om å sette fingeren på hva som ikke har stemt:

– Det er litt som kronekursen: Økonomene blir aldri enige om hva den dårlige kronekursen skyldes. Men jeg vil si at det har å gjøre med at vi har en bra topp, men ikke så stor bredde. Så da blir vi veldig sårbare om noe skjer eller om ryttere blir skadet. Så vi må nok ha en større bredde og flere gode ryttere på laget for at vi skal bli mindre sårbare, sier han.

Flere stjerner på laget vil også bety flere skuldre å fordele presset på, mener han.

– Da blir det kanskje også mindre snakk om UCI-poeng (rankingpoeng, journ.anm.). Det kan jo påvirke i negativ retning om man alltid skal ha poengfangsten hengende over seg når man ikke presterer på topp.

Skeptisk til opprykk

Det uttalte målet til laget er å rykke opp til øverste nivå, WorldTouren, etter 2025-sesongen.

Et opprykk, som Uno-X for øyeblikket er et godt stykke unna, vil gi laget automatiske invitasjoner til alle de største rittene i verden året igjennom. Da vil laget eksempelvis slippe å belage seg på en invitasjon til å sykle Tour de France, som de må i år.

Et eventuelt opptrykk til WorldTouren gjør at Uno-X må oppjustere både budsjettet sitt, lønnsnivået og sannsynligvis stjernefaktoren på laget.

Det mener ikke Wærenskjold nødvendigvis vil være bare bra.

– Vi må nok hente enda flere og bedre ryttere – det er ikke vits i å bli WorldTour bare for å være WorldTour. Jeg liker bedre å sparke oppover enn å forsvare meg som et dårlig WorldTour-lag! Så det er bedre å holde oss der vi er nå, og så heller se etter hvert om det er noe poeng i å bli WorldTour-lag, sier han.

Wærenskjold på treningsleir i Valencia med Uno-X Pro Cycling Team i desember. Foto: Frode Hoff / TV «

Uno-X Mobility er for tiden på sykkelsportens nest øverste nivå.

Lagene på nest øverste nivå kan rykke opp hvert tredje år, basert på poengene de sykler inn i løpet av treårsperioden. Neste mulighet er før 2026-sesongen.

– Så du er skeptisk til opprykksplanen?

– Jeg synes det har vært litt vel offensivt. I alle fall om man ser på rytterne, lønnsnivået og budsjettet til andre lag. Vi ligger ganske langt under de andre. Sveitsiske Tudorr, for eksempel, gjør det bra om dagen, men de kan jo hente ryttere fra alle land i verden. Det er ikke bare bare for oss å bli det. Vi sykler de fleste av de store rittene, så jeg ser ikke helt poenget med det. Det er kanskje mer naturlig å gå for det på sikt, i neste treårsperiode, sier han, og sikter da til et eventuelt opprykk før 2029-sesongen.