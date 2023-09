Kommenterer voldsanklager – sendt hjem fra landslaget

Den 23 år gamle brasilianske kantspilleren etterforskes av politiet i São Paulo og Manchester for vold mot ekskjæresten Gabriela Cavallin.

Det skriver den brasilianske storavisen UOL, som publiserte et intervju med Cavallin mandag, hvor hun går hardt ut mot sin tidligere kjæreste.

Mandag kveld skriver det brasilianske fotballforbundet at Antony sendes hjem fra landslagssamlingen etter anklagene.

Saken er blitt slått opp i flere brasilianske og britiske medier mandag. En kommentator i UOL reagerte sterkt på anklagene og mente at Antony ikke burde blitt tatt ut på landslaget.



Avisen skriver at de sitter på bilder, video og samtaler knyttet til etterforskningen.

Fredag leverte ekskjæresten en anmeldelse på den brasilianske landslagsspilleren til politiet i Manchester, skriver avisen.

The Telegraph skriver at Antony etterforskes av politiet i Manchester etter anklager om å ha angrepet sin tidligere kjæreste.

23-åringen har selv kommentert anklagene på sin egen Instagram mandag.

SVARER: Manchester United-spiller Antony svarer på anklagene mandag. Foto: Tim Goode

– Jeg kan med sikkerhet si at anklagene er falske og at bevisene som har oppstått og som vil komme viser at jeg er uskyldig på alle anklagene mot meg. Mitt forhold med Gabriela var turbulent, med verbale angrep fra begge parter, men jeg utøvde aldri noe fysisk.

– Jeg stoler på at den pågående politietterforskningen vil vise sannheten om min uskyldighet, skriver Antony.