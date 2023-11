Kometen Rasmus (22): Slår Kvaradona

– Jeg trodde at jeg kom til å gjøre ting enklere og spille «safere», forklarer Oslo-gutten til TV 2.

Sånn ble det ikke.

For kun fire måneder siden spilte Vinge for Kjelsås i PostNord-ligaen.

Først for halvannen måned siden fikk han sin første kamp fra start for Stabæk. Siden har den dribleglade kantspilleren markert seg med en uredd spillestil.

Faktisk har han slått seg opp på en internasjonal toppliste.

Forskerne i CIES Football Observatory har tallfestet hvilke spillere under 23 år som er best til å drible. Der dukker han opp på en delt tiendeplass – like bak Lamine Yamal (Barcelona) og Gabriel Martinelli (Arsenal), men foran Kvitsja Kvaratskhelia (Napoli).

Utregningen baserer seg på hvor ofte man har en vellykket dribling. Her ser du et knippe av Vinges høydepunkter:

På listen har Vinge også en ulempe fordi han får minuspoeng for nivået på ligaen.

– Jeg tror alle som ser fotball vet at Kvaradona er en del hakk over meg. Jeg tror at vi skal være litt forsiktig med å bruke de tallene til mer enn det egentlig er, sier han beskjedent – før han innrømmer med et stort smil:

– Det er det jeg sier nå, men det gir jo litt selvtillitsboost inni meg.

UNORSK: Rasmus Eggen Vinge spiller som «en liten argentiner», ifølge TV 2s fotballekspert. Foto: Christoffer Andersen

Røper kjeft: – Mye!

Hos CIES står 22-åringen oppført med 6,4 vellykkede driblinger per kamp. Med andre ord: Han dribler ofte.

Så ofte dribler han at det til tider kan gå på nervene til dem rundt.

– Jeg har fått mye kjeft fra både trenere og spillere opp gjennom årene, ler han.

Kantspilleren utdyper:

– Det får jeg for så vidt nå også. Men samtidig føler jeg at det er ganske konstruktiv kjefting. De gangene jeg får kjeft for å bruke for mange touch og dribler for mye, ser jeg den selv òg.

– Jeg mister en del ball både på trening og i kamp. Da handler det om ikke å ta de tilbakemeldingene som noe negativt. For det er jo egentlig bare for å gjøre meg bedre.

Forbauset ekspert

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller har tidligere spilt for Kjelsås, og har vært med på treninger der unggutten også har vært med.

Han rapporterer om en av de beste driblerne han har vært rundt på fotballbanen.

– Han har lavt tyngdepunkt, er ganske eksplosiv og er som, ikke Messi, men en liten argentiner med rykk og fart. Han er en uforutsigbar type, sier Stamsø-Møller.

IMPONERT: Simen Stamsø-Møller. Ifølge ham er neste steg for Vinge å bli enda bedre til å vurdere når han skal sentre og når han skal drible, noe spilleren selv virker å være enig i. Foto: Markus Engås / TV 2

Overgangen fra PostNord til Eliteserien mener han at Vinge har tatt «forbausende bra».

Samtidig var det tegn fra Kjelsås-kampene som tydet på at det kunne skje.

– De beste kampene han har hatt for Kjelsås, har egentlig vært cupkamper mot lag i divisjoner over. Det sier noe om kvaliteten, men også innstillingen hans, egentlig. Han er ikke redd for å møte motstand som kanskje er litt bedre enn han er vant til, vurderer TV 2s fotballekspert.

– Vondt hver dag

Over natten ble hverdagen til Oslo-gutten brått endret i sommer.

– Jeg tror nok mange tenker at det er på banen den største forskjellen er. Men det er jeg egentlig ganske uenig i, sier Vinge.

For hans del har det heller vært alt rundt.

MÅLJUBEL: Rasmus Eggen Vinge scoret sitt første mål i Eliteserien mot Sarpsborg nylig. Foto: Christoffer Andersen

Da han spilte for Kjelsås, gikk han på skole og jobbet ved siden av. Nå er plutselig jobben blitt å spille fotball.

– Jeg brukte ganske lang tid på å venne meg til å finne gode rutiner når det kommer til søvn, kosthold og sånt. Der er det sikkert fortsatt litt å jobbe med, innrømmer han med et smil.

– Den største forskjellen for meg tror jeg er hvor harde treningene er. Der er det veldig stor forskjell fra PostNord til Eliteserien. Jeg følte at jeg var konstant sliten og hadde vondt i hele kroppen hver eneste dag. Spør du fysioene, er de sikkert lei av å høre på all sutringen min om smertene og hvor sliten jeg har vært. Det begynner å komme seg nå, men det har tatt tid.

Søndag kl. 17.00: Se Rasmus Eggen Vinge prøve seg mot serieleder Bodø/Glimt på TV 2 Play.

