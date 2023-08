Kombinerte EM-fest med lederseminar

Tidligere hovedleder for håndballjentene, Mads Stian Hansen, bestilte Kåre Geir Lio til et lederseminar under EM i Sverige. Senere fikk Hansen jobb i samme stiftelse som Lio - etter at Lio hadde vært referanse.

TV 2 har dokumentert at Norges Håndballforbund (NHF) har kjøpt tjenester fra stiftelsen som håndballpresident Kåre Geir Lio jobber for, Nordnorsk Lederutvikling (NNL).

Nå kan TV 2 fortelle at det ikke bare er Lio som har tilknytning til NNL.

Tidligere styremedlem i NHF og hovedleder for håndballjentene, Mads Stian Hansen, har vært ansatt i stiftelsen siden 2018.

Da hadde han allerede god kjennskap til NNL.

Under håndball-EM i Sverige i 2016 ble Lio bestilt av Hansen som NNL-konsulent til et lederseminar for kommunetopper.

Totalt kostet turen til Sverige 110.000 kroner for byråkratene.

Beløpet ble betalt inn til Escape Travel - sponsor for Håndballforbundet på den tiden.

Kostnaden tok skattebetalerne.

Det var nemlig det offentlige organet RSK Vest-Finnmark som skulle ha seminar med Lio.



Styreleder i RSK Vest-Finnmark i 2016 var den samme personen som samtidig var hovedlederen for håndballjentene våre, og som senere ble ansatt i NNL: Mads Stian Hansen.

EUROPAMESTERE: Mads Stian Hansen (ytterst t.v) var hovedleder for håndballkvinnene i perioden 2015 - 2022. Her fra EM-gullet i 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det var Mads Stian Hansen som spurte meg om jeg kunne gjøre den jobben, bekrefter Lio til TV 2.

– I 2016 hadde ikke NHF heltidsengasjert president. NNL var altså min hovedarbeidsgiver den gangen, og jeg takket ja til de oppdrag jeg kunne gjennomføre, oppgir Lio.

Oppdraget varte i seks timer, over en formiddag og en ettermiddag.

Gjorde det gratis

Ifølge Mads Stian Hansen tok ikke Lio betalt for oppdraget.

– Hvorfor ble akkurat NNL og Kåre Geir Lio valgt til dette lederseminaret?

– På grunn av Stiftelsen NNL og Lio sin kompetanse innenfor ledelse- og organisasjonsutvikling, svarer Hansen.

To år senere skulle Hansen få jobb i nettopp NNL.

VALGT INN I 2015: Det tidligere forbundsstyret, med Kåre Geir Lio og Mads Stian Hansen. Foto: Trond Reidar Teigen

– Vanskelig å svare nøyaktig

Kort tid før EM-triumfen i 2016 hadde Hansen sjonglert tre ulike roller:



Styremedlem i Håndballforbundet.

Styreleder i RSK Vest-Finnmark.

Hovedleder for kvinnelandslaget i håndball.

Hvorfor valgte kommunetoppene fra Nord-Norge å legge årets siste ledersamling til akkurat Sør-Sverige?

Ledermøtet var planlagt flere måneder i forveien, viser protokoller som TV 2 har gjennomgått.

Hansen var selv til stede på møtet som leder av RSK Vest-Finnmark da dette ble besluttet.

Mats Stian Hansen; hvorfor ble lederseminaret ble lagt i tilknytning til håndball-EM?

– For å kunne oppleve landskamper i et håndballmesterskap som den sosiale delen av samlingen, kombinert med et godt faglig program, styremøte og besøk hos svensk førskole og skole, svarer Hansen.

Han mener kostnadene ved å legge styremøtet og samlingen til Helsingborg var på samme nivå, som å legge det til andre steder i Norge.

Hvordan vurderte du din habilitet?

– Uproblematisk. Hele styret var involvert i planlegging og enstemmig i vedtak i saken.

GULLFEST: Håndballjentene og Hansen på bankett etter gull i håndball-EM 2022. Foto: Beate Oma Dahle

TV 2 har spurt Håndballforbundet om de var kjent med trippeltrollen til Mads Stian Hansen.

– Dette er sju år siden, så det er vanskelig å svare nøyaktig på hva NHF var orientert om, og hvem som eventuelt hadde fått beskjeden, svarer Lars Hojem Kvam, leder for medier og kommunikasjon, og fortsetter:

– Men vi ser det uansett som udramatisk, da håndballpresidenten på dette tidspunktet hadde NNL som sin hovedarbeidsgiver, mens Mads Stian Hansen var en utmerket og hardtarbeidende hovedleder for Håndballjentene, både i 2016 og i sine øvrige år i rollen.

VIP-servering og ny jobb

Da kommunetoppene møttes i Sverige for å få foredrag med Lio, var han administrerende direktør i NNL.

Lio og Hansen satt samtidig i samme håndballstyre.

Byråkratene ble lokket med et seminar med en av «de store» i norsk kvinnehåndball.

I tillegg fikk de være med på EM-festen med kamper fredag 9. desember og søndag 11. desember.

Der fikk de servert middag på området som er forbeholdt «veldig viktige personer», populært forkortet «VIP-servering».

For to EM-billetter og VIP-serveringen skulle de betale en egenandel på 1625 norske kroner, som ble fakturert hver enkelt i etterkant.

Da hadde Mads Stian Hansen vært i Skåne i flere dager allerede, slik han delte med vennene sine på Facebook den 5. desember.

– Hva tenker du om denne beslutningen i ettertid, Hansen?

– Det ble gjennomført en samling og styremøte for styret i RSK Vest-Finnmark med høy kvalitet, faglig og sosialt.

Lio var referanse

I september 2018 fikk Mads Stian Hansen en ny sivil jobb, og gikk ut av styret i RSK Vest-Finnmark. Hans nye arbeidsgiver: Nordnorsk Lederutvikling (NNL).

Med det ble Lio og Hansen arbeidskolleger i NNL, der de begge er ansatt som «programledere».

– Du er nå ansatt i NNL, Hansen. Hvordan tror du dette oppfattes eksternt?



– Uproblematisk.

– Hvordan ble du rekruttert til NNL?

– Jeg søkte stilling som programleder i NNL i 2018, og ble ansatt av direktør Stein Markussen.

TV 2 har spurt Kåre Geir Lio om hans relasjon til Mads Stian Hansen.

– Han er en dyktig, hyggelig og godt styremedlem, så lenge han var i styret. Han gikk ut nå sist. Han har gjort en god jobb som hovedleder.

– Var du referanse for Hansen, da han fikk jobb i NNL?

– Jeg ble vel sikkert spurt om jeg syntes dette var en brukelig kar, og jeg sa vel at han var det.

I ROMA MED NNL: Mads Stian Hansen og Kåre Geir Lio. Foto: Skjermdump NNL Instagram.

– Var det en formell referanse, eller var det en uformelt prat?

– Jeg fikk sikkert spørsmål om jeg tenkte dette var en god kandidat, og da pleier jeg å snakke godt om den jeg kan snakke godt om.

– Da oppfatter jeg at du var en referanse?

– Ja, det kan du kalle det.

Hansen fortsatte i styret i Norges Håndballforbund (NHF) med Lio frem til 2022.



TV 2 har spurt hvilke tanker Håndballforbundet gjør seg om kommuneseminaret og oppdraget som Lio påtok seg, i ettertid.

– At det var uproblematisk for oss, svarer Lars Hojem Kvam.

Avviser at Lio rekrutterte NNL

Mens både Lio og Hansen har vært ansatt i NNL, og har sittet i samme håndballstyre, har håndballforbundet brukt NNL til betalte rekrutteringsprosesser.



TV 2 har spurt NNL hvem som rekrutterte håndballforbundet som kunde til NNL.

– For å være helt ærlig, jeg vet ikke helt. Men det er jo sannsynlig at det var en av de som står oss nært. Blant dem er jo Kåre Geir Lio, sier administrerende direktør i NNL, Stein Markussen.

Dette avvises av Lio selv:

– NHFs generalsekretær (Erik Langerud, journ. anm) har bekreftet at det var han som tok initiativ til å kjøpe tjenestene fra NNL, og han har forklart hvorfor. Dette skjedde uten min påvirkning. Hvis antydningen går på at det var jeg som foreslo for NHF at de burde kjøpe personlighetstester av NNL, så er det feil.

TV 2 har stilt spørsmål til Håndballforbundet i hvilken grad Mads Stian Hansen har vært involvert i prosessene da NNL ble engasjert.

– Han har ikke vært involvert, svarer Lars Hojem Kvam, leder for medier og kommunikasjon i håndballforbundet.

I JAPAN: Mads Stian Hansen sammen med Håndballpresident Kåre Geir Lio 2019-VM. Da var de kolleger i NNL og satt i samme styret i håndballforbundet. Foto: Vidar Ruud

– Har habiliteten til Hansen vært et tema da håndballforbundet valgte å benytte seg av NNLs tjenester?

– Nei. Han har ikke vært involvert i NHFs rekrutteringsprosesser, svarer Kvam.

TV 2 har flere ganger spurt NNL om å få innsyn i kundelistene til NNL.

– Stiftelsen NNL ikke deler sine kundelister eksternt, sier Markussen til TV 2.

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, har etterlyst åpenhet rundt kundelisten, og mener saken er et godt eksempel på uryddig rolleblanding.

– Her har du flere personer som sjonglerer mange hatter samtidig og koblinger på kryss og tvers av ulike verv, arbeidsgiver og kunder. Det kan være vanskelig å vite hvor grensene går i sånne tilfeller, og nettopp derfor er det så viktig å unngå denne typen sammenblanding.

Stiftelsestilsynet har tidligere uttalt til TV 2 at de forventer at NNL setter seg ned og gjør nødvendige undersøkelser og tiltak for å sikre at stiftelsens transaksjoner, i form av salg av tjenester, honorarer m.m., er lovlige.