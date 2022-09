– Det kom som et sjokk på meg som alle andre. Jeg er veldig letter over at det har gått så bra og at han oppdaget det tidlig. Tøff prosess for Aksel, men han er en råtass som kommer seg igjennom dette med hodet hevet, skriver alpinstjernen Aleksander Aamodt Kilde i en tekstmelding til TV 2.

Lørdag ettermiddag opplyste Svindal på Instagram at han har fått testikkelkreft.

39-åringen skrev at han var glad for at han oppsøkte lege tidlig, og at prognosene er veldig gode etter tester, skanninger og operasjon.

Landslagssjef for herrer i alpint, Steve Skavik, ble satt ut av meldingen.

– Nå ble jeg litt sjokkert, men dette er jeg sikker på at Aksel Lund Svindal fikser. Jeg ønsker ham god bedring, sier han til TV 2.

Andre alpinprofiler som Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath og Adrian Smith Sejersted har også uttrykt sin støtte til Svindal i kommentarfeltet på Instagram.