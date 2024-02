Kolstads skjebneuke: – Vil være en sportslig fiasko

Det må et aldri så lite mirakel til om Kolstad skal klare å ta seg videre i Champions League.

Med to kamper igjen av gruppespillet står trønderne med ni poeng. Det er tre mindre enn Zagreb som foreløpig ligger på den viktige 6. plassen som gir avansement til playoff.

– Det er gode sjanser fortsatt, men vi må også ha en del resultater på vår side. Det er jo ikke noe hyggelig å ikke kunne avgjøre det ene og alene på egen hånd, sier Stian Gomo til TV 2.



Uansett utfall er Kolstad pent nødt til å vinne sine to siste kamper, mot Kielce i Polen torsdag og hjemme mot gruppejumbo Pelister neste onsdag.

– En sportslig fiasko

Skulle trønderne klare det, er de samtidig avhengig av at minst ett av de tre lagene foran taper begge sine gjenværende kamper.

KLOKKEKLAR: TV 2s håndballekspert Bent Svele mener det vil være en sportslig fiasko om Kolstad ryker ut av Champions League i gruppespillet. Foto: Geir Olsen

TV 2s håndballekspert Bent Svele er krystallklar på hva han mener om en potensiell Champions League-exit for Kolstad allerede i gruppespillet.

– Kolstad har hatt noen store prestasjoner i Champions League på høsten og toppnivået deres har vært fantastisk. Men dersom de ikke tar seg videre til play off, vil denne sesongen i Europa være en sportslig fiasko.



I Trondheim er de imidlertid ikke helt enig i den beskrivelsen.

IKKE EN FIASKO, MEN: Kolstad-trener Stian Gomo legger ikke skjul på at det vil være en ekstrem skuffelse om trønderne ikke tar seg videre i Champions League. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Fiasko vil jeg ikke si, men samtidig vil vi være ekstremt skuffet over oss selv om vi ikke har vært gode nok til å gå videre, sier Gomo og får støtte av Gøran Johannessen.



– Sett i en helhet synes jeg gruppespillet vi har spilt har vært veldig bra, med noen få unntak. Vi har tre av fire poeng mot Paris, vi har en kjempebra hjemmeseier mot Kiel og Szeged og vi gjør en kjempebra kamp mot Kiel i Kiel, sier Johannessen til TV 2 og fortsetter:

MÅ VINNE: Slik ser Kolstads gruppe ut med to kamper igjen å spille. Foto: Skjermdump/ EHF Champions League

– Det er håndballstormakter som vi slår. Når jeg har sett statistisk på det gruppespillet som har blitt spilt, så hadde vi gått videre i et hvilket som helst annet Champions League-år.



Enorm oppgave

Johannessen er blant dem som er usikre til Kolstads nøkkelkamper, men 29-åringen er allikevel med på flyet til Polen.

– Det blir hele tiden et spørsmål om hvordan akillesen reagerer. Noen ganger reagerer den bra og noen ganger reagerer den dårlig. Nå er det en så viktig kamp at jeg kommer til å ofre ganske mye for den.



EN POLSK VEGG: Gøran Johannessen og Kolstad kom til kort mot Kielce i Trondheim Spektrum i fjor høst. Nå må de vinne i Polen. Foto: Ole Martin Wold

Oppgaven Kolstad står overfor torsdag kveld er allikevel av det massive slaget – både med og uten Johannessen på banen.

Polske Kielce, som har vært tapende finalist i Champions League de siste to sesongene, har ikke tapt på egen parkett i mesterligaen siden turneringens åpningskamp mot Aalborg i september i fjor.

– Vi står overfor en enormt tøff oppgave. Det er ikke mange som tar poeng i Polen. Det er et lag som har vært med og preget «final four» de siste årene og de har vunnet Champions League. Det er verdensklassespillere, sier Gomo.

– Så lenge det er en teoretisk mulighet for at vi kan gå videre kommer vi til å kjempe for det håpet. Jeg synes vi har marginer å gå på fra den kampen vi spilte hjemme mot Kielce der vi tapte med to, og så skal vi gjøre alt vi kan for å vinne den kampen i Polen, avslutter Johannessen.