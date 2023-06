Kolstad tok trippelbeltet – Starten på noe stort

Elverum - Kolstad 27-29 (16-15)

Det ble nok en thriller i den fjerde sluttspillkampen mellom Elverum og Kolstad. Gabriel Setterblom leverte en enorm kamp for rødtrøyene og bidro til at Trondheimsklubben tok sin tredje tittel for sesongen.

– Det kjennes godt. Jeg har slitt denne sesongen, så det å vise hva jeg kan i en sånn kamp som dette betyr mye for meg, sier han.



Med 10 mål ble 25-åringen kampens toppscorer og imponerte også landslagssjef Jonas Wille som hadde tatt turen til Terningen Arena.

– Han gjør en veldig fin start og har tatt mye ansvar i sluttspillserien, sa Wille i pauseintervjuet.



VANT: Det var rødtrøyene som trakk det lengste strået og sikret seg sluttspillseieren. Foto: Geir Olsen

Den hardtsatsende Trondheimsklubben har dermed sikret seg tre av tre mulige titler denne sesongen. Med denne sluttspillsseieren har de nå muligheten til å sikre seg Champions League spill neste år.

– Det er helt sinnssykt. Jeg tro det her er starten på noe stort, sier Sigvaldi Guðjónsson

Seiersrekken ble brutt

Etter å ha vunnet sluttspillet hele ni ganger på råd måtte dermed Elverum se seg slått av Christian Berge og co.

– Det er forferdelig tungt. Det er ikke så mye mer å si enn det, sier en skuffet Tobias Grøndahl etter kamp.

Også målvakt Emil Kheri Imsgard fikk en tung avslutning i Terningen Arena i det som var hans siste kamp i Elverumsdrakta.

– Jeg er sønderknust. Det eneste jeg ville var å vinne det sluttspillet her, så det er blytungt at min siste kamp blir sånn her, sier han.

TUNGT: Det ble en tung dag på jobben for Imsgard og resten av Elverumslaget. Foto: Geir Olsen / NTB

Tok kommando fra start

I en nærmest fullsatt Terningen Arena var det Kolstad som hadde matchball og kunne sikre seg sitt tredje tittelbelte for sesongen, og det var gjestene fra Trondheim som kom best i gang.

Etter snaut fire minutter spilt sto det 5-1 til de rødkledde.

Store deler av den første omgangen var dominert av bortelaget. Elverums målvakt Emil Kheri Imsgard hadde sin siste hjemmekamp i Terningen Arena, men etter halvspilt første omgang sto han med null redninger og ble byttet ut med Simon Mizera.

Da våknet hjemmelaget og Kasper Thorsen Lien fikk æren av å sende hvittrøyene i ledelsen 16-15 til pause.

– Vi kommer litt tregt i gang. Jeg synes ikke vi går tøft nok i duellene fremover, men jeg synes vi henter oss mesterlig inn, sier Børge Lund i pauseintervjuet.

Stengte buret

Den tsjekkiske målvakten fortsatte å stenge buret til Elverum etter pause og sørget for å holde hjemmelaget med i kampen.

Halvveis ut i den andre omgangen ledet Kolstad kun med to mål.

ENORM KAMP: Mizera leverte en enorm kamp i Elverumburet. Foto: Geir Olsen / NTB

Med fem minutter igjen på klokken sto det 26-25 til bortelaget. Da kokte det over for flere, og Elverums Antonia Serradilla Cuenca fikk et direkte rødt kort i sluttminuttene etter å ha revet Magnus Gullerud over ende.



Men til tross for Mizera sitt storspill i Elverumburet, måtte hvittrøyene til slutt se at det var Kolstad som trakk det lengste strået og dro seieren i land 29-27. Dermed har den hardtsatsende trondheimsklubben sikret seg tre av tre mulige tittelbelter denne sesongen.

– Vi er slitne denne kampen og vi gjør det vanskelig for oss selv, men vi vinner til slutt, sier Christian Berge.



Med seier i sluttspillet er laget et steg nærmere Champions League som de har drømt om.

– Det var jo målsettingen, så det er moro, sier Berge.