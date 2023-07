Kolstad-stjerner bekrefter interesse fra andre klubber

BEKREFTER INTERESSE: Sander Sagosen forteller til TV 2 at klubber har vist interesse etter at Kolstads økonomiske problemer ble kjent. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Sander Sagosen (27) og Gøran Johannessen (29) bekrefter at andre klubber har vist interesse etter at Kolstad-nyheten sprakk.

Sander Sagosen forteller til TV 2 at klubber har vist interesse etter at nyheten om Kolstads økonomiske utfordringer sprakk.

– Har du fått noen henvendelser fra andre klubber etter at nyheten sprakk?



– Selvfølgelig så får man jo det. Agenten min er jo på telefonen med en gang, forteller han til TV 2.



Sagosen er imidlertid klar på at han ønsker å finne en løsning med Kolstad, og står bak klubben.

– For meg så betyr det så mye mer enn krone og øre. Det er en drøm for meg å være med på dette. Jeg kunne aldri ha hoppet av lasset uten å ha prøvd det. Jeg må se hvor langt vi kan nå, og hva vi kan oppnå, sier Sagosen.



– Føler du prosjektet henger litt på deg, og avgjørelsen din?



– For min egen del så har jeg gitt noen lovnader, og står i det. Som håndballspiller, så er det dette jeg ønsker å få til – jeg har prøvd det meste andre og vunnet det som er å vinne. Nå ønsker jeg å få det til med Kolstad, sier håndballstjernen.



Gøran Johannessen bekrefter også til TV 2 at andre klubber har vist interesse for hans signatur etter at nyheten sprakk. Men han ønsker, i likhet med Sagosen, å få det til med Kolstad.



– Jeg er kjempegira på hele prosjektet. Det er jo derfor jeg er her: Hadde jeg ikke hatt lyst så hadde jeg tatt en av tilbudene som jeg har fått. Det er ikke til å stikke under en stein at når det er kontraktsbrudd på norske landslagsspillere, så blir det interesse, sier Johannessen.

HÅPER PÅ LØSNING: – Jeg håper vi kan få Kolstad bærekraftig over flere år, sier Gøran Johannessen. Foto: Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Johannessen forteller samtidig at det nærmer seg en løsning.



– Vi har kommet ganske langt. Hovedgrunnen til at jeg har takket nei til de tilbudene som jeg har fått, er at vi får til noe her. Jeg håper vi kan få Kolstad bærekraftig over flere år, sier han til TV 2.



Johannessen ønsker ikke å gå inn på hvilke klubber det er snakk om. Han erkjenner samtidig at han må være åpen for andre klubber dersom man ikke finner en løsning.

– Hvis man ikke får det til, det er selvfølgelig en risiko her en står, så jeg må selvfølgelig se på mine muligheter. Da er det opp til agenten min, det er ikke min jobb, sier Johannessen.