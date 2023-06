Kollapset: – Skremmende

– Det var en utrivelig situasjon, sier president og trener i Norges Vektløfterforbund, Stian Grimseth, til TV 2.

Den norske vektløfteren hadde bare sitt siste og avgjørende støt igjen under Grand Prix-stevnet i Cuba før det smalt.

DRAMA: Solfrid Koanda skulle bare gjøre et støt som hun har gjort så mange ganger før. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Da hadde hun allerede kjent på en krampe under oppvarmingen med et støt på 130 kilo.

Koanda måtte ta seg en tenkepause før hun omsider gikk løs på det som ble en rekorddag.

– Skremmende

Stangen på totalt 150 kilo gikk opp med god margin, men både den og Koanda deiset i bakken. Sørlendingen ble liggende der i flere sekunder.

– Jeg har aldri opplevd lignende. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier Koanda til TV 2 etter opplevelsen.

– Jeg strammet til alt jeg hadde for å holde stangen, så kjenner jeg at det bare kniper i muskelfibrene i beina. Da jeg får nedsignalet, går jeg ned på huk, de store smertene fortsetter, og jeg faller, sier 24-åringen.

PROFIL: Solfrid Koanda har vært nominert til Idrettsgallaen ved flere anledninger. Her sammen med bryteren Morten Thoresen. Foto: Rodrigo Freitas/NTB

Fem personer fra arrangøren sprang til stedet for å dekke over Koanda. Et hjelpemannskap løp for å gi vektløfteren hjelp.

– Det er ikke noen kjekk situasjon. Det var skremmende, sier Grimseth, som fulgte med fra sidelinjen i Cuba.

– Stor klump i magen

Koanda hadde fått store kramper i lårene og ble liggende. Da hjelpemannskapet ville legge hun på båre, våknet et instinkt hos sørlendingen.

– Da tenkte jeg, nei, den der skal jeg ikke på. Jeg skal gå på den scenen. Da samlet jeg meg, bare for å kunne løpe ut på den scenen igjen.

– Det var veldig godt å se at hun reiste seg. Det var en stor lettelse, sier Grimseth.

TAKKNEMLIG: Solfrid Koanda og president i Norges vektløfterforbund, Stian Grimseth. Foto: Christoffer Andersen/NTB

Dagen derpå føler Koanda seg sliten og sår i lårene, men det går bra etter forholdene. Heldigvis ble ikke krampene forsterket til en muskelavrivning.

– Jeg var redd. Jeg fikk en stor klump i magen og tenkte at jeg kanskje måtte trekke meg. Det kan være farlig med så store kramper. Jeg er veldig heldig, sier hun.

– Surrealistisk

En stor trøst er at Koanda nå er kvalifisert til OL i Paris i 2024 med seieren. Det var første gang i historien at tre kvinner løftet over 260 kilo med Koanda, Neisi Dajomes og Tamara Salazar.

Med en totalsum på 266 kilo i rykk og støt slo hun konkurrenter med OL-medaljer, og gikk inn på tredjeplass på verdensrankingen.

– Det er veldig surrealistisk. Det er noe jeg har hatt som mål veldig lenge. Å kjenne at man endelig har klart det, er en veldig spesiell følelse. Det gjorde at de krampesmertene og alt der, ble veldig små. Det var så verdt det, sier en overlykkelig Koanda.

MEDALJESANKER: Solfrid Koanda. Foto: Norges Vektløfterforbund

– Dette er fantastisk bra og stort for Norge. Opp imot konkurrentene er det ingen som har hatt en sånn utvikling som hun, sier Grimseth.

Nå venter en periode med treningsfri. Sørlendingen er takknemlig for at hun har så gode trenere og lagkamerater rundt seg.

– Jeg gleder meg til å gjenskape dette her. Samtidig har jeg lært veldig mye, for at slike ting ikke skal skje igjen, sier Koanda.