Kollapset: – Føles ikke som en seier

Molde - Legia Warszawa 3-2.

Molde har ikke spilt noe annet enn treningskamper siden midten av desember.

Da ble de knust 1-5 av tyske serielederen Bayer Leverkusen. Det resulterte i 3. plass i Europa League-gruppen og Conference League-spill.

Torsdag kveld møtte de Legia Warszawa på Aker Stadion, i den første av to kamper. Vinneren av de to kampene går videre til åttendelsfinale.

Molde gjorde det vanskelig for seg selv før returoppgjøret i Polen.

Drømmestart

De blåkledde fikk en drømmestart da Fredrik Gulbrandsen satt 1-0 allerede etter 12 minutter.

Magnus Wolff Eikrem sendte ballen på mesterlig vis ut til Martin Linnes. Linnes fant Gulbrandsen effektivt med et hardt og lavt innlegg. Gulbrandsen fikk ballen i mål fra fem meter.

Samme mann var der syv minutter senere. Legia-keeper Kacper Tobiasz klarte ikke å holde på ballen og Gulbrandsen prikket den i mål.

Men de blåkledde var ikke ferdig.

Markus Kaasa fikk ballen servert av Kristian Eriksen på 20 meter. Kaasa driblet seg fri og sendte ballen i nettet.

TV2s fotballekspert Jesper Mathisen var trygg på avansement etter den første halvtimen.

– Jeg tror de fleste var rimelig sikre på at Molde skulle ha grei kontroll på avansement etter kveldens kamp.

Moldenserne dominerte fullstendig i 1. omgang og gikk inn til pause på 3-0.

Kollapset

Pausepraten så ut til å ha snudd kampen helt. Plutselig var det Legia som styrte kampen.

Polakkene hadde flere store sjanser før reduseringen kom i det 63. minutt. Kaptein Jousé smeller til på mesterlig vis med et volleyspark og stillingen sto 3-1.

I det 70. minutt kommer det nok en redusering fra Legia. Et flott innlegg fra Elitim finner Rafael Augustyniak på bakre stolpe. Polakken vinner sin duell og header ballen kontant i mål.

Tross høyt press fra Legia resten av omgangen holdt Molde unna. Stillingen ble til slutt 3-2.

– Molde er utenfor sesong og det er ganske enkelt å se i 2. omgang etter at de fløy rundt på kunstgresset den første halvtimen, sier Mathisen.



Tomålsscorer Fredrik Gulbrandsen snakket med TV 2 etter kampen.

– Vi viser at vi har et veldig høyt toppnivå og det skal vi få ut i enda lengre og større perioder, så blir det her veldig bra, sier tomålsscoreren.

Returoppgjøret spilles i Warszawa 22. februar.

– Det er to veldig forskjellige omganger. Vi starter kampen ekstremt bra og gjør en kjempeomgang. Så kommer de ut i hundre i andre omgang, som vi ikke virker helt klare på. Det er litt rart, egentlig, sier Gulbrandsen.



Åpent før returen

Legias reduseringer åpner opp før returoppgjøret.

– Det er helt åpent før returen. Jeg tror Erling Moe er skuffet etter at de falt både i intensitet og kvalitet i 2. omgang, sier Mathisen.



– På bortebane vil Molde sannsynligvis få store rom å kontre i om de er godt organisert bakover, og det kan passe Fredrik Gulbrandsen og co. veldig godt, fortsetter Mathisen.



Kristian Eriksen pådro seg et gult kort da han stoppet en overgang og må stå over returoppgjøret.



Kristoffer Haugen sitter med blanda følelser ved kampslutt.

– Føles ikke som en seier egentlig, men det er jo et greit utgangspunkt.

Nysigneringen Mats Møller Dæhlie ble byttet ut med det som kunne se ut som en skade i dagens kamp.

– Møller Dæhlie kommer til å bli en viktig mann for Molde denne sesongen. Det at han måtte gi seg med det som så ut til å være en skade er også noe som skaper hodebry for Moe før returoppgjøret hvis det skulle vise seg at han ikke blir frisk, sier Mathisen.