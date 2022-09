Koll seiret over rivalen i vanvittig volleyball-drama

TIEBREAK: Det måtte fem sett til for å avgjøre en vinner. Foto: ALF SIMENSEN

Koll - TIF Viking 3-2 (25-16, 25-20, 23-25, 16-25, 15-11)

Mizunoligaen åpnet med et smell med forrige sesongs to beste lag. TIF Viking fra Bergen vant Mizunoligaen med ett poeng foran hovedstadslaget Koll, og de kickstartet den nye sesongen i Kringsjåhallen i Oslo.

Det så lenge ut som Koll skulle få sin revansje, og på 2-0 i sett så de ut til å ta det tredje settet også. Men da våknet bortelaget, og både reduserte og utlignet.

Kampen gikk til tiebreak, som ble et jevnt sett. Men Koll våknet til livet igjen, og var best da det gjaldt. Dermed ble det seier i sesongåpningen.

– De to første og det siste settet så var Koll et mye bedre lag.TIF Viking viser også at de har noe på denne nivået å gjøre. De tok seg kraftig opp, og skal nok kjempe helt der oppe denne sesongen, sier TV 2s ekspertkommentator Vetle Hylland.

Stemningen i Koll-leiren var naturligvis god etter den knepne triumfen.

– Det var helt topp. En kjempekamp og veldig bra nivå på begge sider. Jeg storkoste meg, sier Kolls Erik Kavli.

Det gjorde også trener Tomislav Lozic.

– Jeg var litt redd, for vi har slitt litt på treninger med å miste konsentrasjon. I hodet til spillerne var kampen kanskje ferdig, men vi gjorde et godt comeback, sier han.

Koll herjet

Koll var tydelig revansjesugne, og satte en støkk i bortelaget allerede. Anført av Eirik Kavli klarte ikke TIF Viking å henge med.

– Nå er det på tide å komme inn i kampen, sa trener Scott Olsen i en timeout i det første settet.

Bergenserne skjerpet seg og hentet en del poeng, men det var Koll som fortjent ledet 1-0 etter det første settet.

Koll fortsatte å styre, og ledet som regel med noen poeng. Det var jevnere, men Viking maktet ikke å hente innpå.

Det andre settet endte 25-20 til Koll.

Slo kraftig tilbake

I det tredje settet kunne TIF Viking glede seg over å lede for første gang tidlig, men det varte ikke lenge. Koll tok raskt kontrollen igjen, og dro fra.

KOM TILBAKE: Etter å ha sett laget tape de første to settene, kunne TIF VIking-trener Scott Olsen glede seg over bedring. Foto: ALF SIMENSEN

Men på slutten glapp ledelsen, og TIF Viking vant knepent settet på overtid. Dermed var det spenning og 2-1.

Bergenserne fortsatte å kjøre, og ledet 5-9 da Koll tok timeout.

– TIF Viking har vist seg fra en annen side. Rollene har snudd, og det hadde vi ikke trodde, sa Hylland.

Bortelaget fortsette i samme stil, og tok settseieren. 2-2 og tiebreak.

Der er det 15 poeng som er den magiske grensen, og Koll kjempet seg tilbake igjen. Etter et jevnt sett slo de tilbake og vant.