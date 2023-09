Kolbotns sjansespill: – Det er en risiko

Lagets toppscorer: Martine Fenger. 16 år.

Bak henne: Marie Moen Preus. 15 år.

13 spillere som ennå ikke har fylt 17 år har fått spilletid for Kolbotn denne sesongen.

Fenger ble solgt til Barcelona i sommer. Siden det har Moen Preus tatt større ansvar på topp.

– Det er veldig gøy når man først kommer innpå at man kan prøve å bidra litt, så det har vært veldig bra, sier hun når hun skal fortelle hvordan det har vært å være i Kolbotn denne sesongen.

Mot Hønefoss ble hun matchvinner. Mot AaFK Fortuna fjernet hun all spenning på slutten av kampen da en perle fra utenfor 16-meteren gikk rett i vinkelen, til 4–2.

JAKTER OPPRYKK: Før opprykksluttspillet i 1. divisjon tar til, har Kolbotn sjebnen i sine egne hender. Foto: Odd Sindre Tonning / TV 2

Den tradisjonsrike klubben er på vei mot det gjeve selskapet igjen, etter et fjorår som kan beskrives som en stor skuffelse.



– Problemer i fjor

Det var en sesong som kunne minne om Robert Louis Stevensons roman «Dr. Jekyll and Mr. Hyde», der Kolbotn-laget som viste seg da høstmørket hadde inntatt Toppserien ikke var til å kjenne igjen.

De var bare ett poeng unna en plass i det mye omtalte mesterskapssluttspillet, og dermed kampen om seriegullet.

I stedet ble det nedrykkssluttspill for Kolbotn, hvor de tok fem poeng på sju kamper, og ble henvist til 1. divisjon.

FORTVILER: Kolbotns Tonje Pedersens uttrykk oppsummerer kanskje Kolbotns høstsesong i fjor. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg tror klubben hadde litt problemer i fjor. Sportslig, økonomisk og kanskje på andre måter med gnisninger innad i klubben, sier kaptein Susanne Haaland, som har vært i Kolbotn siden 2021.

Men hun tror likevel at nedrykket ikke bare var negativt.

– Det er mange unge som får sjansen i år, og jeg tror alle skjønner at om vi hadde blitt i Toppserien hadde det ikke blitt sånn. Så man kan si at det er aldri så vondt at det ikke kommer noe godt ut av det.

Det sier trener Vetle Vangstuen seg enig i.

– Toppserien er selvfølgelig mye mer krevende enn 1. divisjon. Det er klart at det å spille Toppserien med mange spillere under 16 år er ikke enkelt, og det er det ikke så mange tilfeller av at det har funket heller, så det at klubben rykket ned var kanskje positivt for de unge spillerne, at da fikk de muligheter til å vise seg fram.

Aldersbestemte landslag

Den satsingen Kolbotn har gjort på unge talenter kan man se igjen på de aldersbestemte landslagene.

I den forrige landslagssamlingen var sju av de 21 spillerne som ble tatt ut til J15-landslaget Kolbotn-spillere.



Kapteinen på dette landslaget var Mille Helland Flø, forsvarsspiller for Kolbotn.

– Det var stort å bære kapteinsbindet. Det viktigste er at vi er et lag, sånn sett er det ikke så farlig hvem som er kaptein, men det var kult, sier hun.

LANDSLAGET: Disse Kolbotn-spillerne møtte Sverige J15. F.v.: Aida Berg, Ebba Lovisa Niss, Nadia Tahirukaj, Lea Brandstadmoen Ellingsen, Anna Bure Pettersen og Mille Helland Flø. I tillegg ble Marie Moen Preus holdt hjemme for å spille seriekamp for Kolbotn. Foto: NFF

Haaland lar seg også imponere av sine medspillere.

– Jeg må berømme klubben for å satse på talenter. Og så er det sånn at de talentene vi har her er blant Norges største talenter. Jeg tror nærmest samtlige under 17, kanskje 18 er på landslag, sier hun.

– Det er imponerende tall, med tanke på at de er så overbevisende i 1. divisjon, sier TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland om Kolbotns unge spillerstall.

– Det er mer og mer konkurranse om opprykket der også, så det er imponerende å snu trenden og i tillegg gjøre det med et så ungt lag.



– Risiko

Den første helgen i oktober begynner opprykkssluttspillet i 1. divisjon.

Der er topp fire fra grunnspillet med. Nytt av året er at de beholder poengene fra grunnserien.

Dermed starter Kolbotn med en luke på åtte poeng til AaFK Fortuna, elleve poeng til TIL2020, og 19 poeng ned til Øvrevoll Hosle. De skal alle møte hverandre hjemme og borte før seriemesteren rykker opp. 2.-plassen skal spille kvalifisering.

– Vi visste at det å rykke ned fra Toppserien ikke nødvendigvis var lett, og det å rykke opp på første forsøk er ikke en enkel oppgave. Så har vi fortsatt mange kamper igjen, men det ser bra ut, sier Vangstuen.

Laget mistet mange sentrale spillere etter nedrykket i fjor. Deriblant Fanny Lång som gikk til Inter, Lena Soleng Hansen til Arna-Bjørnar og Julie Hoff Klæboe til Røa. Det åpnet muligheten til å gi de unge spillerne sjansen til å vise seg fram.

BORTE: Julie Hoff Klæboe spilte over 100 kamper for Kolbotn, men etter nedrykket gikk turen videre til Røa. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Det er en viss risiko. Å bruke unge spillere kan koste poeng fremfor det å bare bruke rutinerte, men dersom vi skal komme noe sted med utviklingen av de unge, så må de få sjansen til å vise seg fram i et riktig miljø og i en riktig flytsone, at det ikke bare er utfordringer, men at de har litt mestring i hverdagen også.

– Klare for Toppseriefotball

Når et mulig opprykk ser ut til å være innenfor rekkevidde for den tradisjonsrike klubben, som har vunnet tre seriegull, ett cupgull og er sammen med Trondheims-Ørn (nåværende Rosenborg) de eneste norske lagene som har tatt seg til en europeisk semifinale, er TV 2s ekspert spent på om de unge spillerne tar steget opp.

IMPONERT: TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland lar seg imponere over Kolbotns sesong. Foto: Pål S. Schaathun

– Det blir spennende å se om det holder mål i Toppserien. Du ser det hos Arna-Bjørnar og Avaldsnes, der de også er fryktelig unge, og de sliter litt i Toppserien i år, sier Ryland.

– De utvikler nok også spillere som kommer til å bli veldig attraktive oppover i Toppserien fra neste år vil jeg tro.

Vangstuen slår fast at noen av spillerne allerede er klare for spill på øverste nivå, mens andre må matches forsiktig dersom opprykket skulle gå i boks.

– Jeg er veldig trygg på at de som har spilt mye for oss i år, gjennom en god treningsvinter, vil være klare for litt Toppseriefotball. Så er det noen det er litt tidlig for, men som fortsatt har andre utviklingsmuligheter i klubben vår med en fin treningsgruppe, og muligheter til å få matchet seg på trening.

– Hadde du forventet at det skulle gå såpass på skinner med en så ung tropp?

– På en måte ja, på en måte nei. Vi har trua på de unge vi har, så synes vi nok også at mange av de unge har levert bedre enn vi trodde de skulle gjøre, og tatt nivået raskere enn vi trodde. Det er veldig gøy, men ikke superoverraskende, sier Vangstuen.