Kokte på Aspmyra da Glimt gikk på tap: – Oi, det der er bråk

Bodø/Glimt gikk på sitt andre tap for sesongen under rivaloppgjøret mot Tromsø.

Bodø/Glimt-Tromsø 0-2

Etter en sjansefattig første omgang der bortelaget gikk til pause med ettmålsledelse, gikk det hett for seg minuttet etter at Tromsø doblet ledelsen etter scoring av Yaw Paintsil.



Med litt over timen spilt ble det ampert.



Kent-Are Antonsen meiet ned Glimts Albert Grønbæk, og i retur leverte dansken et lite nikk med hode.

– Oi, det der er bråk. Her koker det med mye adrenalin der ute. Blodet bruser og det bobler fullstendig over, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Dommer Tore Hansen løste situasjonen med å gi begge gult kort.

– De er overkokte i toppen begge to, i det dette skjer, mente TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

– Må snu alle arkene

Glimt hadde ikke tapt hjemme på Aspmyra på over to år, og hadde bare ett tap denne sesongen før TIL kom på besøk søndag.

– Det blir unøyaktig, upresist og en skuffende prestasjon. Jeg tror vi får litt betalt for tette kamper og en spillergruppe som ser sliten ut, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

På en uke har serielederen spilt borte mot Sandefjord, møtt Bohemians i Europa Conference League og nå kampen mot Tromsø.

– Summen her og belastningen på en del enkeltspillere er ganske stor nå. Jeg tror vi må snu alle arkene. og se gjennom det vi gjør, men jeg tror vi trenger litt mer tid, sier Knutsen.



TV 2s fotballekspert hyller Glimts motstander.

– Det er en utrolig triumf for Tromsø og et bevis på at de ikke bare er blaff, men det «real deal» denne sesongen, sa Stamsø-Møller.



– Så jævlig deilig

Det tok virkelig fyr på Aspmyra da dommeren blåste av kampen.

– Det er så jævlig deilig. Det er tredje forsøk, etter å ha vært uheldig etter sist match med dommer involvert, sier Yaw Paintsil til TV 2.

– Dette fortjente vi, en fantastisk innsats av alle gutta. Vi kjører på, det var dritdeilig.



Paintsil var en av kampens store spillere, og kronet kvelden med å score 2-0-målet.

– Det er absurd, veldig, veldig deilig. Jeg har løpt som bare faen i dag.

Etter kampen tok Kent-Are Antonsen Tromsø-flagget og plantet det på midtbanen.

– Det er en liten en for fansen, det har vært litt frem og tilbake i media i det siste, så det var fint å gi dem det her, sier Antonsen.

Under kampen sang Bodø/Glimt-fansen «vi kan kjøpe hele Tromsø om vi vil».

– Det sier litt, at de vil kjøpe oss hvis de vil, kanskje de burde, sånn som vi vant i dag. Det var klasse, sier Paintsil.

– Fansen gjorde en enda bedre jobb enn oss og det hjelper så jævlig å ha de i ryggen, fortsetter han.

– Hvor har du lært deg å danse?

– Jeg er afrikaner, det ligger i genene, ler TIL-spilleren.



– Klasse

Nok en gang sto formspiss Jakob Romsaas på scoringslisten.



– Det er skikkelig deilig. Jeg visste at det kom til skje. Vi gjør en skikkelig bra innsats i dag, sa Romsaas.

– Er det på tide å snakke om medalje?

– Nei, ikke spør meg om det. Vi tar én kamp om gangen,

Forrige uke scoret 19-åringen to mål mot Brann, da TIL sikret seg en 3-1-seier mot Bergenslaget.

Etter 62 minutter spilt var det show-visning fra TIL da de scoret sin andre for dagen.

– Nå går det sjokkbølger gjennom Aspmyra, sa Osnes.

– Dette ser ikke bra ut. De er serieledere og alt ser lyst ut, men dette er smertefullt, sa TV 2-kommentatoren.