Koker i innboksen etter sjokket

– Nå kjenner jeg på sommerfuglene jeg ikke har kjent på mange måneder, sier Atle Lie McGrath til TV 2.

Lørdag er 23-åringen klar for comeback i verdenscupen etter at han falt i super-G-rennet under alpint-VM i Frankrike i februar.

Returen skjer i det nyoppsatte slalåmrennet i Gurgl i Østerrike.

– Nå handler det om å nyte dette; nyte fansen og gleden av å konkurrere. Det har vært mye opp og ned de siste månedene og ukene, erkjenner den unge alpinisten.



TILBAKE: Atle Lie McGrath gleder seg til comebacket i verdencupen etter den langvarige skaden, men har vært gjennom tøffe tak de siste ukene. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Veldig spesielt



Comebacket i alpinsirkuset skjer uten bestekameraten Lucas Braathen, som 27. oktober sjokkerte hele skiverden da han annonserte at han legger opp.

På pressekonferansen i Sölden rettet den regjerende vinneren av slalåmcupen sterk kritikk mot Norges Skiforbund i konflikten om bilderettigheter.

– Det blir veldig spesielt uten ham. Treningssamlingen nå i Sverige var den første uten Lucas, og det var spesielt og annerledes, forklarer McGrath.



– Jeg har mistet Lucas som den vennen han var på trening, men vi er fortsatt veldig gode venner utenfor. Vi holder kontakten, og skal møtes når han kommer hjem fra Paris etter Gurgl. Så det er ikke noen fare for å miste en venn her, selv om det føltes litt slik da nyheten kom.



WAY BACK: McGrath og Braathen har vært nære venner siden de møttes i Bærums Skiklub da de var elleve år gamle. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

McGrath fikk den hjerteskjærende beskjeden på telefon kvelden før Braathen slapp bomben.

– Har du vært redd for at dette skal gå ut over din egen motivasjon?



– Selv om jeg og Lucas er veldig gode venner, er vi også forskjellige mennesker. Vi har begge snakket om at vi driver med alpint fordi det gjør oss glad, og nå har Lucas kommet til konklusjonen om han ikke ble glad av å stå på ski lenger. Mens jeg har kommet til et punkt hvor jeg er veldig glad for å komme tilbake til det å stå på ski.

Massiv støtte: – Helt vanvittig

Nå påpeker 23-åringen at han har innfunnet seg med situasjonen og ønsker å bruke den til noe konstruktivt.

– Jeg er positiv før dette comebacket. Den mengden støtte jeg har fått fra fans og skimiljøet generelt etter at Lucas sluttet, er helt vanvittig. Det føler jeg veldig på, og har blitt satt veldig pris på. Jeg skal videreføre litt av den spiriten meg og Lucas hadde i verdenscupen sammen. Ikke nødvendigvis kjøre for ham, men kjøre for oss.



Braathen og McGrath har flere fansider i sitt navn på sosiale medier.

ONE FOR THE BOOKS: Drømmehelgen i Adelboden i januar, der McGrath ble nummer to og Braathen stakk av med seieren, står igjen som det største idrettsrelaterte minnet i vennskapet mellom 23-åringene. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Ivrige støttespillere har sendt utallige meldinger og klippet sammen flere rørende videoer av duoens reise mot toppen.

– Folk er triste og tror at vennskapet vårt er over. De tenker på meg, og skjønner at jeg syntes dette har vært tøft. Og det har det vært. Og igjen: Jeg setter veldig pris på det.



McGrath forteller at han ikke har snakket altfor mye med Braathen om valget han tok.

– Det trengte han ikke, for jeg forsto ham. Vi har snakket mer om framtiden og morsomme ting. Dette blir et nytt kapittel for oss begge. Han er nok litt usikker på hva veien videre bringer, men kommer til å reise mye framover. Han kommer til å finne ut av det.



KRUTTSTERK DUO: McGrath og Braathen skulle bli Norges neste superduo i alpint. Nå er Braathen borte. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Kontant om comeback-spørsmål

Om Braathen kommer til å gjøre comeback i skiløypa eller ei, synes han er vanskelig å svare på.

– Ingenting er umulig, men valget Lucas tok føles veldig riktig for ham, og jeg kommer til å støtte ham uansett hva han velger å gjøre, sier McGrath, før han slår fast:



– Jeg kommer i hvert fall ikke til å prøve å påvirke ham på noen som helst måte. Han er seg selv, og det vil jeg respektere. Gjør han comeback, hadde jeg digget det. Gjør han det ikke, gjør det ingenting.



Nå konsentrerer McGrath seg om framtiden. Han er optimist, men har lært av forrige skadeperiode. Nå vil han holde litt mer igjen, nyte reisen og minne seg selv på hvorfor han driver på med dette.

– For hver dag som går, kjenner jeg at det nærmer seg. For forrige comeback var jeg litt nervøs, og prøvde å kompensere gjennom å gi så sykt gass. Nå har jeg heller bare omfavnet situasjonen litt. Jeg skal kose meg på ski, og føler meg veldig bra.



– Men jeg har selvsagt store ambisjoner, skyter han raskt inn.



– Og jeg vet at når jeg kjører på mitt beste og mest stabile, så kan jeg kjempe med hvem som helst. Jeg forventer å komme tilbake på det aller øverste nivået, men gleder meg først og fremst til mange vanvittige kule øyeblikk framover.