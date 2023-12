Kobles til jobb: – Har nummeret

AKTUELL? Kjetil Rekdal, her fra et Fotballpunch-intervju. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Onsdag formiddag kom bekreftelsen på at Pål Arne «Paco» Johansen (46) forlater Odd og tar over svenske Häcken.

Det betyr at trenerjobben i Odd er ledig. Styreleder Bernt Ove Søvik opplyser at de er i gang med prosessen, men:

– Det er jo sånn i fotball at ingenting er klart før det er klart, så vi har ikke kunnet sette fart på dette ennå, forteller Søvik til TV 2.

OVER: Pål Arne «Paco» Johansen skal trene Häcken neste sesong. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Planen er at administrasjon skal legge fram en profil som styret skal ta stilling til, opplyser han.

Kjetil Rekdal er blant trenerprofilene som er ledig på markedet. 55-åringen fikk sparken i Rosenborg i juni.

I en episode av Fotballpunch i november kom Rekdal med følgende påstand om han og assistenttrener Geir Frigård:

– Vi burde jo være på topp én på lista på klubber i Norge som skal ha ny assistent og ny trener til neste sesong iallfall, slo Rekdal fast.



FRISK MELDING: Kjetil Rekdal og Geir Frigård fra tiden som Rosenborg-trenere. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Søvik i Odd blir spurt om han er enig med utspillet:

– Jeg skal ikke ta stilling til navn, men skulle det bli aktuelt så er jeg sikker på at vår sportssjef Morten Rønningen har nummeret til Kjetil Rekdal, så det skal nok gå fint.



TV 2 har prøvd å få en kommentar fra Kjetil Rekdal, foreløpig uten hell.

– Til tross for at de slet i slutten av perioden i Rosenborg, så er jeg helt sikker på at de hadde fått gode resultater, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah om Rekdal og Frigård.

Han mener Rekdal passer langt bedre som «underdog-trener».

– Det er noe han ville ha vært i veldig mange kamper med Odd. Jeg vil ikke avfeie det: Jeg tror det ville vært en god match, og han har vist tidligere at han kan skape resultater.



– Tror han er en av navnene

Paco føler seg trygg på at Odd vil lande på riktig trener og legger til at det er en veldig attraktiv jobb han forlater.

– Jeg vil ikke uttale meg om enkeltnavn, men jeg mener det er formålstjenlig å følge strategiplanen, finne en trener som spiller og trener den typen fotball som vi har spilt.

Den profilen passer tidligere Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Jeg tror nok Dag-Eilev er en av de navnene på listen, sier Paco til TV 2.

Fagermo trente skiensklubben fra 2008 til 2020. I 2014 ble det cupfinale og tredjeplass i Eliteserien.

– Har Fagermo brent sine broer? spør TV 2 Odds styreleder.

– Nei, det er vel ingen som har det i Skien i det hele tatt. Samtidig så vet vi at det er veldig mange flinke trenere som er ledige i Norge, Sverige, Danmark og andre land. Nå skal vi først beslutte hvilken profil vi ønsker å gå for, så får vi begynne å jobbe i den gryten etterpå, svarer Søvik.

Amankwah er todelt i sin vurdering av om Odd bør hente Fagermo tilbake.

– Svaret er ja dersom man ser på hva han har gjort i Odd. Svaret er nei dersom man baserer det på hva han fikk til i Vålerenga, sier Amankwah og legger til:

SKEPSIS: – Det er ikke sikkert Fagermo 2.0 vil fungere like bra, sier Yaw Amankwah. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Samtidig er Odd en klubb der man får mye større arbeidsro enn i VIF, og det er det ingen som vet bedre enn Fagermo, men det er også langt mindre ressurser. Hvor mye skal Odd se til framtiden versus fortiden? Det er ikke sikkert Fagermo 2.0 vil fungere like bra.

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra Dag-Eilev Fagermo.

Varsku: – Mange hadde rykket ned

TV 2s fotballekspert kommer også med en advarsel til den neste i sjefsstolen.

– Det finnes nok mange trenere som hadde rykket ned med dette Odd-mannskapet. «Paco» ledet de til tiendeplass, og jeg mener det var en litt undervurdert jobb med tanke på spillermateriellet han hadde.



– Hvor viktig er det at den som kommer inn skal ta over for det Paco har startet på?

– Vi har satt en retning om at vi ønsker å spille fotball for framtiden. Det er klart at det vil være en retningsgiver i veien videre, svarer styreleder Bernt Ove Søvik.

NY JOBB: Pål Arne «Paco» Johansen takker for seg som Odd-trener. Foto: Marius Simensen

Selv forteller Paco at han var i reforhandlinger med Odd, og at han sto overfor et valg da Häcken kom på banen.

– Jeg har hatt som et mål at alle plassene jeg forlater skal være i en bedre tilstand. Vi har snudd det sportslige, og ikke minst det økonomiske, sier han om egen innsats.

– Vi har renovert spillerstallen, til en yngre spillergruppe med videresalgspotensial. Nå har i tillegg klubben fått penger og god tid til å hente en ny trener før neste sesong, fortsetter Johansen.

Amankwah spår at det kan bli krevende å gå i 46-åringens fotspor.

– Jeg tenker at det blir en stor omveltning. Paco har tatt med seg veldig mye nytt, og har disponert laget på en helt spesiell måte. Jeg tror det er veldig vanskelig å få en trener som kan videreføre det Paco har startet på.