Kobles til gigantjobb: – Veldig rart

Gareth Southgate (53) har slitt med å få fullklaff med det engelske fotballandslaget.

Nå hevder ESPN at landslagssjefen har betydelig støtte i det nye INEOS-ledende hierarkiet i Manchester United til å ta over sjefsstolen etter Erik ten Hag.

TV-personlighet og programleder i United.nos podkast, Jon Martin Henriksen, lar seg ikke begeistre.

– Det er ikke et navn som får blodet til å bruse og jeg håper de styrer unna, er Henriksens klare beskjed.



REAGERER: Jon Martin Henriksen vil ikke ha Gareth Southgate til Manchester United. Foto: Lage Ask / TV 2

– Syltynn CV

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror ikke det han hører.

– Det høres veldig rart ut fordi jeg skjønner ikke hva han har gjort for å være aktuell til jobben. Resultatene har vært helt ok etter forutsetningene, men ikke mer, sier eksperten.

Henriksen mener Southgates link til Dan Ashworth, som omtales som en het kandidat til å bli ny direktør, er en avgjørende grunn til at Southgate er en kandidat.

– CV-en hans som klubbtrener er syltynn og han har ikke vunnet noe med et godt England-lag, forteller «Spårtsklubben»-verten og tilføyer:

– Southgate har håndtert det massive presset som England-sjef, men en stor forskjell at at man i Manchester United lever med det hver eneste dag.



Kollega Eivind B. Holth er usikker på om 53-åringen har riktig filosofi og i det hele tatt formatet som trengs på Old Trafford.

– Med all respekt, å være manager i United er en annen idrett, sier Holth.

Stamsø-Møller får spørsmål om hvilke andre alternativer som finnes om nåværende manager ten Hag må gå.

– Det er ingen perfekte akkurat nå. Thomas Tuchel er kanskje nærmeste med imponerende resultater i PSG og Chelsea. Så har det blitt brent noen broer på veien.

TREKKES FRAM: Nåværende Bayern-trener Thomas Tuchel. Foto: Matthias Schrader

Velinformerte Mark Ogden skriver likevel at Southgate virker å være trygg i sin landslagsstilling.

Det rapporteres at det engelske fotballforbundet ønsker at mannen som ledet løvene til EM-finale og VM-semifinale også skal stå på sidelinjen under VM i 2026.

SKEPTISK: TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Jeg hadde heller tatt England enn Manchester United. De har aldri vært bedre, men at han har beholdt jobben fram til nå skal han prise seg lykkelig over, sier TV 2s fotballekspert.

Men først skal det engelske stjernegalleriet bryne seg på et EM i sommer.

– Ten hag er ikke trygg

– Hva må Southgate gjøre der for å beholde jobben?

– Minst semifinale. Det er litt avhengig av hvem de møter. Blir det Frankrike eller Spania i kvartfinalen er det noe annet, er Stamsø-Møllers vurdering.

– Hvor utrygt står ten Hag nå?

OPPTUR: Erik ten Hag kunne juble for en dramatisk cupseier mot erkerival Liverpool på søndag. Foto: Molly Darlington

– Han er ikke veldig trygg. Han babler om at slike seirer som mot Liverpool gjør underverker. Det tenker jeg er er dårlig tegn, at han må drive med en slik forsvarstale, sier fotballeksperten.