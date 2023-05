Knutsen raste på sidelinjen: – Sikringen gikk

Lillestrøm - Bodø/Glimt 1-2

Saken oppdateres!

Kjetil Knutsen var ikke fornøyd med hva laget hans viste i førsteomgangen. Men i de siste 45 viste Faris Pemi seg frem med to strålende headinger som begge resulterte i mål.

Mellom de to scoringene rakk Akor Adams å utligne etter at Glimt var ti mann på banen. Omar Elabdellaoui var gått av banen med skade, men det tok tid å få inn erstatteren Brice Wembangomo. Den tiden brukte LSK til å utligne.

Se målet som fikk Knutsen til å rase:

Etter kampslutt forteller Knutsen til TV 2 om sin irritasjon over det målet og måten han reagerte på.

– Jeg håper ikke den ble filmet. Da gikk sikringen. Men jeg gjorde ikke noe mer galt enn å vise litt engasjement. Men sikringen gikk, det må jeg bare innrømme, sier Knutsen til TV 2.

– Det er problematisk hva vi holder på med når Omar går ut. Vi er utrolig urutinerte i den situasjonen.

Knutsen mener at innbytter Wembangomo brukte for lang tid med å gjøre seg klar for å komme inn.

– Forrige gang han skulle inn varmet han så mye opp at han fikk krampe. Han er jo nylig tilbake fra skade. Han brukte for lang tid på å komme seg inn og vi håndterte situasjonen utrolig dårlig.

– Det var veldig irriterende, sier Knutsen.

Faris Pemis seiersmål gjør uansett at Glimt fortsatt topper Eliteserien. Det er seks poeng ned til Brann før rødtrøyene avslutter runden med hjemmekamp mot Sandefjord mandag.

– Det føles bra. Spesielt etter cupexiten. Vi måtte få revansj her. Det er en utrolig følelse, sier Faris til TV 2.

– Dette kan vise seg å bli en meget viktig trepoenger når sesongen skal oppsummeres, sier TV 2-kommentator Morten Langli.

Slik var kampen

Det var Lillestrøm som var klart best i den første omgangen. Hjemmelaget skapte en god del sjanser, men fikk ikke betalt i form av scoring.

Etter hvilen fikk Glimt en vesentlig bedre start. Amahl Pellegrino slo et presist innlegg fra ventrekanten og i boksen var Faris dyktig da han headet inn 1-0.

– Han er råsterk i luften. Han viser sin vanvittige styrke i boksen, sa TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Men LSK trengte ikke mange minuttene for å svare.

Akor Adams fikk æren av å avslutte et vakkert LSK-angrep med en effektiv heading etter et flott innlegg fra Ranger.

– Han får stå så alene i feltet. Det er utagbart for Haikin i Glimt-målet, sa Amankwah.

Glimt var kun ti mann på banen da utligningen kom. Omar Elabdellaoui var gått av banen med skade kort tid i forveien, men erstatteren Brice Wembangomo var fortsatt ikke kommet inn.

– Det er helt hodeløst det Glimt holder på med i undertall. Det virker som de ikke forstår at de er i undertall. Det tror jeg irriterer Kjetil Knutsen. Han kaster notatblokken i bakken her, sa Amankwah.

Det var gått over 90 sekunder fra Omar gikk av banen til scoringen kom.

– Det kunne se ut som Wembangomo ikke var klar for å komme inn, sa Amankwah om den snodige situasjonen.

Omar så også ut til å slite med en skade underveis i førsteomgangen.

Men etter 70 minutter viste Faris seg frem igjen. Og nok en gang viste han frem sine kvaliteter i hodespillet. Grønbæk utnyttet en stygg feil fra Garnås, og sendte innlegget inn til Faris. Kameruneren var nok en gang best i boksen og stangen inn 2-1.

– Han har vært nøyaktig det Glimt trengte i denne kampen her, sa Amankwah.

– Vi ser mye av grunnen til at Glimt valgte å hente ham fra KBK. Glimt har jobbet bra med ham på feltet og det har gitt god avkastning. Råmaterialet har alltid vært der.

Mot slutten presset LSK på for en utligning, men klarte ikke å utnytte de syv tilleggsminuttene. Dermed endte det 1-2 på Åråsen.

– Glimt er skarpere enn oss i dag. Det må vi bare erkjenne, sier LSK-trener Geir Bakke til TV 2.