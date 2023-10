Knust Mowinckel: – Vi prøver ikke å jukse

Se andre omgang av storslalåmen i Sölden fra 12.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play!



Italienske Federica Brignone leder verdenscupåpningen i storslalåm i Sölden etter første omgang.

Ragnhild Mowinckel var rangert som beste norske som nummer seks, men ble diskvalifisert da hun hadde for mye fluor på skiene.

– Samtlige ski ble sjekket etter første omgang, og dette paret var det eneste som viste en høy verdi av fluor, mer enn terskelen. Juryen hadde derfor ikke noe annet valg enn å diskvalifisere utøveren, sier FIS-toppen Peter Gerold til TV 2.



– Vi prøver ikke å jukse

Etter avgjørelsen kunne man se en tydelig preget moldenser, som slet med å holde tårene tilbake.

– Det går ikke så bra. Jeg synes det er skikkelig kjipt. Vi har testet det mye før, det har gått bra, og vi har vært innenfor regelverket. Det skal selvfølgelig ikke være sånn.

KNUST: Ragnhild Mowinckel. Foto: TV 2

–Hva sa juryen til deg?

– At de må gjøre det. Vi prøver selvfølgelig ikke å jukse, jeg er sikker på at det har skjedd en feil. Jurymannen forklarte at verdiene var så høye at det ikke kunne bli plukket opp i løypa, men må ha blitt smurt på.

Nye regler av året er at fluor er ulovlig i verdenscupen i alpint. 31-åringen er det første offeret for forbudet.



– Min tanke er hvert fall at det er blitt brukt utstyr som det sitter fluorrester igjen på. Det skal ikke skje i renn. Vi skal finne ut av det. Vi prøver ikke å jukse, for det er det verste jeg vet om, konstaterer hun.

– Helt uforståelig

Fartstrener for alpinkvinnene, Atle Skårdal, forteller at nyheten kom svært overraskende på apparatet.



– Vi er rådløse for øyeblikket. Det føles veldig urettferdig, for vi har jobbet veldig lenge med dette. Vi har kjøpt et lignende apparat som FIS har, for å være sikre på at vi kan gå gjennom utstyret vårt.



Nå må Skårdal og co. analysere hendelsen.

– Det er ingenting her ved dette rennet som tilsier at det er noe som helst behov for fluor under disse forholdene. Så det er helt uforståelig at dette kunne skje, sier Skårdal.



TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med Ragnhild Mowinckels servicemann som tar nyheten svært tungt. Begge to har forlatt stadionområdet.



– Vi har en servicemann som er fortvilet og en utøver som er knust. Vi må finne ut hvor feilen ligger, lære av det og gå videre, sier alpinsjef Claus Ryste til TV 2.



For resten av alpinkvinnene ble det også en tøff start. Mina Fürst Holtmann ble slått med hele 1,61 sekunder av ledende Brignone og er nummer ni.

Thea Louise Stjernesund er nummer elleve, mens Maria Tviberg kjørte ut. Kristin Lysdahl er på en 36.-plass.

Det norske alpinlandslaget har hatt en spesiell oppladning til sesongåpningen i Sölden etter at stjernen Lucas Braathen meldte at han legger opp i en alder av 23 år.