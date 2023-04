Knalltøft kampprogram venter: – Gedigen utfordring

For etter å ha sikret cupfinalebilletten på onsdag borte mot Stabæk, venter nå et fullstappet kampprogram der bergenserne møter både Bodø/Glimt og Rosenborg borte, før Sandefjord venter hjemme - og det på kun en snau uke.

– Vi møter flere enormt gode lag nå med kort mellomrom. Først ut et Bodø/Glimt nå til helgen, som har vært best de siste årene, og fortsatt er det per dags dato. Det blir rett og slett en fantastisk og ikke minst enorm test for vår del, sier stopperen.

– Ja, det blir ordentlig tøft. I Norge så er det ikke ofte at man er i et så hardt kampprogram, og med to cuper i år så blir det ekstremt mange kamper, tilføyer lagkompis Bård Finne.

Antyder mer rullering i laget

Brann-spissen har fått en lovende start på sesongen og står med to scoringer og masse spilletid. Mens Pallesen Knudsen på sin side har måttet finne seg i å starte kampene på benken så langt i år.

I semifinalen mot Stabæk var derimot stopperen igjen tilbake i startelleveren.

– Jeg regner med det blir litt mer rulleringer. Vi har en god tropp men vi er ikke så mange, så vi er avhengige av alle vi har. Så får vi se hvilke kampbilder som passer best til hver enkelt.

For med kamper som kommer som perler på en snor, så kan mye tyde på at det vil bli hyppigere utskiftninger i Brann-laget enn man kanskje har blitt vant til fra tidligere.



Disse antagelsene blir også støttet opp av Brann-trener Eirik Horneland.

– Vi må hvertfall ha friske føtter når vi skal opp til Bodø. Vi kan ikke komme der med tunge bein. Vi må ha et friskt lag og en ellever som er villig til å løpe og våge, hinter Horneland, som i fjor da laget spilte i OBOS-ligaen ble kjent for lite utskiftinger i laget.

STORE SMIL: Eirik Horneland innrømmer at perioden som venter blir tøff. Her klemmer han Aune Heggebø etter kampen mot Vålerenga på Brann stadion Foto: Bjørnar Morønning/NTB

– Skal klare oss godt

Mot Stabæk fikk som nevnt Pallesen Knudsen sjansen fra start. I tillegg var også Aune Heggebø i startelleveren, etter en periode på benken.

– Begge de to fikk vist seg frem igjen fra start, og viser også hvor mye de har å tilføre til dette laget. Så jeg tror vi skal klare å komme oss godt gjennom denne tøffe perioden med de vi har. I tillegg håper vi å få de tre som er hjemme med skade, på beina igjen så fort som mulig, sier Horneland før han fortsetter:

– Men det er ikke til å stikke under en stol at vi står ovenfor en gedigen utfordring. Nå skal vi skal vi først nordover, og møter Glimt som er et internasjonalt lag. Så vi må bare omstille etter cupavansementet, og så gire opp til perioden som venter.

Lørdag spiller Brann mot Bodø/Glimt på Aspmyra. Den kampen ser du fra kl. 17.00 på TV 2 Play.