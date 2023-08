Knallhardt oppgjør: – Skuffet over meg selv

SKUFFET: Kjetil Knudsen er klar på at han ikke er fornøyd med egen innsats og forteller åpenhjertig om at han ikke har prestert godt nok. Foto: Roy Arne Salater

– Jeg er skuffet over meg selv, ikke spillerne, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.



Torsdag tar Bodø/Glimt imot armenske Pyunik i den tredje kvalifiseringsrunden i Europa Conference League.

Etter to tap på de to siste Eliteseriekampene har spillerne og treneren måtte se seg nødt til å få snakket ut om hvor de står.

Knudsen er tydelig skuffet over det defensive spillet og at prestasjonene ikke er der han skulle ønske.

– Vi har sett energiløse ut og det er resultatet av at ting ikke sitter. Det er mitt hovedansvar, påpeker han.



Skryter av spillerne

Glimt-treneren har troen på at de skal klare å snu nedgangen med kollektiv løsning, og at de klarer å se potensialet til å bli bedre og ha et ønske om å utvikle seg.

Han er ærlig om at det har vært litt selvpisking i forkant av kvalifiseringskampen i Europa Conference League.



– Jeg tror av og til at vi må stikke fingeren i jorda og se på hva vi presterer og se at ting endrer seg.

– Vi må hele tiden være endringsvillig og utvikle det som skal være Glimt. Både defensivt og offensivt. Vi er litt der nå, sier Knudsen.

Til tross for at prestasjonene har uteblitt, roser treneren hvordan spillerne har taklet nedturene.

– Jeg er ekstremt glad for den spillergruppen vi har i forhold til at de er villig til å være med i prosessen og er åpen i prosessen.

Samtalene ha gått ut på hvordan de sammen fremstår som lag og ifølge stopperen har laget kommet ut av møtene med mye energi til å klare og snu den dårlige perioden de har vært inne i.



– Vi har alle fått lufta oss og det tror jeg vi hadde godt av. Det har vært veldig positivt for oss og det tror jeg blir veldig bra, sier forsvarsspiller Odin Bjørtuft.

ENERGI: Forsvarsspiller Odin Bjørtuft er åpen om at samtalene mellom spillerne og trenerne har vært positive for gruppen. Foto: Roy Arne Salater

Stopperen signerte for Glimt i januar og år, og spiller sine første kamper ute i Europa.

Glimt tok seg videre fra den andre runden etter å ha slått tsjekkiske Bohemians 1905 Praha 7–2 sammenlagt. Etter en positiv opplevelse i Praha er Bjørtuft positiv til det neste som venter med Europa-kamper.

– Det var sykt gøy. Det er utrolig mye trøkk og det er noe helt annet. Jeg merker jeg får mye energi av det. Det er deilig å være fotballspiller nå.

SNU: Odin Bjørntuft og Glimt er klare for å snu nedturen som har endt med to tap før torsdagens hjemmekamp. Foto: Mats Torbergsen

Holder kortene tett til brystet

Verken stopperen eller Glimt-treneren ønsker å fortelle så mye om hvordan laget vil se ut når kampen sparkes i gang på Aspmyra, men er tydelig på at det vil bli en endring i det defensive spillet.

– Vi må erkjenne hva motstanderne gjør, og de typene vi har i laget og få ut det beste av enkeltspillere og laget i forhold til et motspill.

Både Isak Helstad Amundsen og Omar Elabdellaoui er fortsatt uaktuelle for spillet mot det armenske laget.

– Utover det går det i riktig retning. Det handler om å få alle til å være på sitt beste og det tar litt lengre tid med noen enn andre.

Knudsen er forberedt på at de møter et godt organisert lag som er gode på å forsvarer seg, men hvor det er muligheter til å skape rom på.

– Det er et mannsterkt lag, påpeker han.