– Knakk litt sammen da jeg skulle fortelle det

De har hatt en eventyrlig start på sesongen. I november vant friskistjernene Johanne Killi og Birk Ruud begge verdenscupåpningen i slopestyle i østerrikske Stubai.

– Det er vanvittig kult, men vi har visst i mange år at vi har et av verdens beste landslag. Det beviser at vi er der oppe og det er kult å være der sammen med Birk, forteller Killi til God morgen Norge.

DOBBELT NORSK: Johanne Killi og Birk Ruud har fått en drømmestart på sesongen. Foto: Norges Skiforbund Freeski

– Det er alltid spennende å komme tilbake for sesongen der man skal matche alle utøverne, fortsetter Ruud.

Det skjedde masse i kulissene både før verdenscupen og sesongstart. Nå forteller begge hva det var som skjedde før de endte på pallen.

Trodde leddbåndet røk

Begge utøverne hadde nemlig et uhell på trening, noe som skapte en ekstra nerve og spenning før verdenscupen. Killi skadet seg på samling etter å ha prøvd et triks hun gjorde i OL, og Ruud skadet seg rett før han skulle konkurrere.

– Jeg klarte å miste skiene under treningen på hoppet og landet på kneet. Kneet fikk en vridning. Den umiddelbare tilbakemeldingen var at de trodde at det ytre leddbåndet hadde røket. Da er mye av sesongenen over, forteller Ruud.

Han kom seg på beina og gjorde flere tester, men slapp heldigvis med skrekken.

– Hvordan var det å konkurrere igjen etter OL?

– Siden OL har det vært fire verdenscuper og jeg har vunnet alle fire. I mitt hodet er det nesten umulig å få til. Derfor er jeg veldig fornøyd med det og sesongstart, forteller verdensmesteren.

OL-GULL: Birk Ruud jubler etter å ha tatt OL-gull under friski Big Air under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Vurderte å legge opp

Killi har har hatt andre ting å tenke på enn landslagskompisen. Hun hadde en god forrige sesong, men før det var hun plaget med skader. Killi innrømmer at dette har gått utover motivasjonen hennes det siste året.

– Jeg begynte å kjenne på motivasjonsknekken i fjor. Det var rett etter at jeg hadde operert. Jeg hadde sommeren å tenke på og jeg følte at jeg ikke savnet ski på samme måte som før. Jeg trives så godt her hjemme med familie og alt i Norge. Det var derfor tungt å komme i gang igjen om høsten, sier hun åpenhjertig.

DRØMMESTART PÅ SESONGEN: Johanne Killi har både gull, sølv og bronse fra X-Games. I november vant hun verdenscupåpningen i slopestyle. Foto: God morgen Norge/Knut Erik Skistad

På en landslagssamling i Australia fortalte hun til de andre på landslaget hva hun gikk og tenkte på.

– Det har vært en tung periode, men jeg åpnet meg opp for laget. Der fikk jeg mye støtte fra lagkompmiser, sportsjef, trener, familie og venner. Det har gjort saken mye lettere.

Killi forteller til God morgen Norge at hun er glad for all støtten hun opplevde etter hun åpnet seg opp.

– Det var vanskelig å si det til den første jeg snakket med og knakk litt sammen da jeg skulle fortelle det. Så ble det lettere og lettere for hver person jeg sa det til. Reaksjonene til dem var fine. De støtter meg uansett og de ga meg masse gode ord som hjalp meg til å fortsette.

– Viktig å ta vare på hverandre

Det at Johanne vant i sesongåpningen har derfor betydd ekstra mye for henne. Landslaget synes hennes åpenhet er bra og viktig.

STØTTER LAGVENNINNEN: Den regjerende olympiske mesteren i big air har stor respekt for lagvenninne Johanne sin åpenhet: – Vi er veldig glad for at Johanne er med videre, sier Ruud. Foto: God morgen Norge/Knut Erik Skistad

– Vi er veldig glad for at Johanne er med videre, sier Ruud.

Den olympiske mesteren forteller at de er et åpent lag og de er glade for at Johanne valgte å fortsette på landslaget sammen med dem.

– Vi setter veldig stor pris på det og det er viktig at vi trives og tar vare på hverandre, påpeker han.