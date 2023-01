Klubben slår tilbake: – Oppdiktet

Den siste utviklingen i saken er at tyrkiske Besiktas «ser seg nødt til» å komme med en uttalelse på grunn av spekulasjonene.

30 år gamle Weghorst er eid av Burnley, leid ut til Besiktas – og angivelig ønsket av Manchester United.

– Påstanden om at det er en klausul i spillerens kontrakt, som sier at den kan bli terminert mot en kompensasjon på 2,5 millioner euro hvis det kommer et tilbud fra Premier League, er oppdiktet, skriver Besiktas på sine nettsider.

Den tyrkiske klubben avviser også rapporter om at Weghorst forlater klubben på tirsdag, og slår fast at det er de som har siste ord i saken.

Den nederlandske spissen er på lån hos Besiktas ut sesongen.

Ifølge Manchester Evening News jobber United med et tilbud som kan friste Besiktas til å slippe den nederlandske spissen umiddelbart.

De røde djevlene skal ha gitt et tilbud til Burnley, som igjen skal ha blitt videreformidlet til Besiktas – før det ble avvist av tyrkerne.

Sky Sports skriver at spilleren ønsker seg til Old Trafford. Manchester United skal være interessert i å få i stand en låneavtale, gitt at det ikke blir for dyrt.

Besiktas kan selv gjøre overgangen for Weghorst permanent mot en sum på rundt 110 millioner kroner, ifølge Manchester Evening News.

Weghorst har åtte mål på 16 kamper i den tyrkiske ligaen denne sesongen. Han bemerket seg også med to mål mot Argentina i VM, hvor det ene var av det oppsiktsvekkende slaget:

I Manchester skal han være ønsket som en erstatter for Cristiano Ronaldo.