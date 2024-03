Klubben beklager: – Ikke slakt oss

Magne Hoseth er ikke lenger trener i Lyngby. Han ble ansatt for kun 50 dager siden. Klubben beklager situasjonen.

Det opplyser danskene på sin nettside.



«Lyngby Boldklub beklager og håper på forståelse fra fansen og omverden, samt fra Magne Hoseth», skriver klubben.

TAKKER LAGET: Magne Hoseth. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg vil virkelig takke både troppen, staben og ledelsen i Lyngby. Selv om det ikke ble et langt opphold, har jeg følt meg utrolig velkommen fra dag én, og jeg har bare opplevd flinke folk som har tatt imot meg, mine verdier og spillideer. Jeg vil benytte anledningen til å takke spesielt ledelsen for at de har troen på meg og gitt meg sjansen, sier Magne Hoseth og fortsetter:

– Dette er en sjanse jeg setter veldig stor pris på, men det er heller ingen hemmelighet at jeg og Lyngby har vist seg å være en dårlig match, derfor har jeg full respekt og forståelse for klubbens avgjørelse. Jeg ønsker klubben alt godt fremover, avslutter Hoseth.

Klubbens ledelse og eiere understreker tydelig at feilen utelukkende ligger hos dem, og at de har vondt av Hoseth for den situasjonen han har blitt satt i.

– Vi er fryktelig lei oss for situasjonen. Det er utelukkende vi som kan kritiseres, og vi vil hjelpe Magne og familien videre. Det er vi som har tatt ham ut av en god jobb, fått hans familie til Danmark, og det må være vi som skal ta støyten, sier direktør Anders Byder.

– Tidlig i prosessen har vi fått indikasjoner på en manglende tydelighet og involvering. Det har vi snakket om, involvert mange i, ansatt eksperter og arbeidet på klassisk Lyngby-vis.

– Det er ikke en gøy beslutning på noen som helt måte, og vi kan bare håpe på at Fotball-Danmark ikke slakter oss, men forstår den anspente situasjonen vi har stått i, sier direktøren.

Hoseth har tidligere vært assistenttrener i Kristiansund.

Som spiller representerte han blant andre Molde, FC København, Vålerenga, Molde, Stabæk, Viking og Notodden.

Lyngby ligger på niendeplass i den danske superligaen etter 19 serierunder.

Nordmannen kom fra trenerjobben i færøyske Klaksvik. Der hadde han stor suksess. Han ledet blant annet klubben til tredje kvalifiseringsrunden i Champions League.