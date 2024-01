Klopp om arvtakeren: – Kommer definitivt ikke til å gjøre det

Se TV 2s spesialsending i reprise i videovinduet øverst!

Fredag slapp Liverpool bomben om at Jürgen Klopp (56) gir seg som manager i klubben etter sesongen.

Etter åtte sesonger bak roret er Klopp-eventyret dermed over.

Fire og en halv time etter offentliggjøringen møtte Jürgen Klopp pressen for første gang etter nyheten som skapte et jordskjelv blant fotballinteresserte.

Umiddelbart etter nyheten begynte medier og eksperter å skrive om mulige arvtakere.

Én person stikker seg spesielt frem. Tidligere Liverpool-spiller Xabi Alonso.

Spanjolen gjør stor suksess med Bayer Leverkusen og leder for øyeblikket Bundesliga med klubben.

– Det er folk her som kommer til å jobbe med å finne den perfekte løsningen for Liverpool, det er jeg ganske sikker på at de klarer. Det siste de trenger er råd fra han gamle mannen som er på vei ut døren, som sier «forresten, hent han, eller hent han.» Jeg kommer definitivt ikke til å gjøre det, sier Klopp.

Selv er han usikker på hva fremtiden bringer, men han er helt sikker på hva han skal gjøre når nåværende sesong er over.

– Hva som vil skje i fremtiden, det vet jeg ikke nå. Men jeg kommer ikke til å trene en klubb eller et landslag det neste året. Jeg kommer aldri til å trene en annen engelsk klubb, det kan jeg love, sier Jürgen Klopp.

– Jeg vet ikke hva et normalt liv er. Det må jeg finne ut av, sier tyskeren.

HELTESTATUS: Jürgen Klopp har skapt et sterkt bånd med byen Liverpool og resten av supporterne til klubben. Foto: CARL RECINE

Administrerende direktør i Liverpool, Billy Hogan, fortalte hvordan prosessen rundt å finne arvtakeren blir.



– Fra vårt perspektiv vil jeg ikke skape noen forventninger. Vi skal se på all informasjon og data, så skal vi ta en avgjørelse, så vil det komme en presentasjon når det er klart. Det kommer til å foregå i bakgrunnen, men dere kan være sikker på at vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre det som er riktig for Liverpool, sier Hogan.

Klopp fortalte under pressekonferansen at han hadde brukt de siste dagene på å fortelle om avgjørelsen til folk som måtte få vite det før det ble offentlig.

Ansatte, eierne, trenere, spillerne og andre bekjente.

– Det var veldig følelsesladd. Det var noen tårer, men det er normalt etter så lang tid sammen, sier Klopp.

Han sa at spillerne hadde tatt det med fatning og stilt få spørsmål.

– Spillerne hadde ikke veldig mange spørsmål. Jeg snakket foran alle, så snakket jeg med noen få på tomannshånd etterpå.

Jürgen Klopp vil forlate Liverpool med legendestatus etter at han sikret klubben deres første ligatittel på 30 år, samt deres sjette Champions League-trofé.