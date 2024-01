Klopp gir seg som Liverpool-manager

Jürgen Klopp gir seg etter sesongen. Det opplyser Liverpool på sine sider.

Nyheten kommer som en stor overraskelse. Tyskeren har ledet Liverpool siden 2015.

– Jeg kan forstå at dette er et sjokk for mange når de hører det for første gang, men jeg kan åpenbart forklare det eller i det minste prøve å forklare det, sier Klopp.



Fakta om Jürgen Klopp Dette er fotballmanageren Jürgen Klopp: * Født: 16. juni 1967 (56 år) * Fødselssted: Stuttgart i Tyskland * Spillerkarriere: Mainz (1989 – 2001). Klopp var angriper. * Trenerkarriere: Mainz (2001-2008), Borussia Dortmund (2008-2015), Liverpool (2015-2023). * Meritter: Vant en mesterligatittel (2018/19) og ett seriemesterskap (2019/20), seier i Uefas supercup (2019) klubb-VM (2019), ett ligacupcull (2021/22) og ett FA-cup-gull (2021/22) med Liverpool. To ganger vinner av Bundesliga med Dortmund (2010-2011, 2011-12), Vinner av tysk cup (2011-12), vinner av tysk supercup (2013, 2014). Kåret til årets tyske manager i 2011 og 2012. * Aktuell: Går av som manager for Liverpool etter endt sesong. (NTB)

I en pressemelding deler klubben at Klopp informerte laget om avgjørelsen allerede i november i fjor.

TV 2s fotballekspert Simens Stamsø Møller trodde først overgangsguru Fabrizio Romano var hacket da han fikk høre at Liverpool-sjefen skulle gi seg etter sesongen.

– Det er et gedigent sjokk. Det er jo helt utrolig, det hadde jeg virkelig ikke trodd. Jeg hadde snarer trodd at han skulle forlenge, det gjorde han jo for et par år siden. Nå har han jo, nesten mer enn noen gang, grunn til å være fornøyd med tingenes tilstand. Det kan jo ha skjedd noe, sier eksperten.



Jesper Mathisen reagerer med vantro:

– Dette er et jordskjelv i fotballverden, og jeg trodde ikke det var sant da jeg så nyheten. Klopp har satt fyr på Liverpool og Anfield i kraft av fotballen han har spilt, personligheten sin og det enorme båndet han har skapt til supporterne. Jeg vil tro samtlige Liverpool-supportere er sjokkerte og lei seg akkurat nå, og det kan jeg veldig godt forstå. Hvordan blir et Liverpool uten Klopp? Det han har levert har vært enormt imponerende, og Liverpool på sitt beste var rett og slett verdens beste lag - i tillegg til at de var veldig underholdende å se på.



