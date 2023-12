Klokketrøbbel i semifinalen: – Dette er en skandale

Danmark-Norge 28-29

Klokketrøbbelet fortsetter i håndball-VM. Med rundt 50 sekunder igjen av ekstraomgangene mellom Danmark og Norge måtte kampen stanses.

Den kom i gang igjen. Men tre sekunder senere måtte kampen stanses på ny.

Da ble det pipekonsert i Boxen i Herning.

– Dette er en skandale, tordnet Viaplays Daniel Høglund.

Stanset i spillet varte i mellom fire og fem minutter før kampen kom i gang igjen.

Henny Reistad avgjorde for Norge etter et ellevilt drama.

Så knapp var marginen på vinnermålet, at dommerne måtte dobbeltsjekke at det gikk inn før tiden var ute – og det etter at håndballjentene hadde kastet seg over Reistad i vill jubelrus.