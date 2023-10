Kleskoden kan endres etter Brussel-terroren

Terrorhandlingen rettet mot svensker i Brussel kan føre til at svenske landslags klesregler endres under utenlandsbesøk, skriver Aftonbladet.

Sveriges kvinnelandslag i håndball hadde restriksjoner på bruk av lett gjenkjennelig landslagstøy allerede siste helg, da laget spilte EM-kvalifisering i Luxembourg.

– Det er vanskelig å vite hvordan man skal tenke, for vi vet jo ikke hvordan disse galningene tenker, sier Vipers-spiller og svensk landslagsprofil Jamina Roberts til avisen.

Svenske supportere i gule landslagstrøyer ble mål for terrorhandlingen i Brussel, der Sveriges fotballandslag for menn spilte EM-kvalifisering mot Belgia. To av dem ble drept.

Tirsdag sendte Sveriges idrettsforbund en liste med anbefalinger til særforbundene, om ting man bør tenke på når man reiser til konkurranser i utlandet. Blant punktene er «i hvilket omfang man bør eksponeres med svenske kjennemerker».

Håndballkvinnene hadde allerede truffet tiltak, forteller Hanna Fogelström i håndballforbundet til Aftonbladet.

– Vi gjør løpende vurderinger, og under kvinnelandslagets siste samling anbefalte vi å reise til Luxembourg i sivil og bruke sivile klær utenfor hotellet, sier hun.

Hun sa at man vil vurdere om det skal gis lignende råd til VM for kvinner og EM for menn.

