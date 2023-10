Klaveness' ulempe: – Det føler jeg veldig sterkt på

– Lise Klaveness får prisen Årets Peer Gynt fordi hun viste usedvanlig stort mot da hun gikk på talerstolen i Qatar, og dette har vært lagt godt merke til, sier adm. direktør May Brit Støve til TV 2.



Klaveness får prisen overrakt under Kulturfest i Vinstrahallen fredag.

Fotballpresidenten sier at det er en ære – men er klar på at både hun og kollegaene har et press og ansvar for å fortsette arbeidet.

– Jeg har vært en del av fotballen hele mitt liv, og jeg vet at det er utrolig viktig at fotballen og idretten er for alle. Og upolitisk i den forstand; at når du er på banen, så er alle velkommen, slår fotballpresidenten fast overfor TV 2.

– Det er selvfølgelig krevende hvis man samtidig står i en verdikamp internasjonalt, der man har nye aktører som ønsker å ta over ganske mye og kommer med veldig stor investeringsvilje. Det er jo helt legitimt, men vi må jo være opptatt av at ikke pengeverdien kjøper alle andre verdier, advarer Klaveness.

Fotballpresidenten er klar på at fotballens toppledere må kunne snakke om «de vanskelige temaene».

– Fotballen blir brukt i veldig mange sammenhenger. I veldig mange nasjoner er det kort vei mellom stat og forbund, og det er ingen avstand. Fotballen blir brukt for å legitimere en verdiendring og ny verdensorden som vi kanskje ikke vil ha, da. Så det er nødvendig i sånne folkebevegelser, som vi alle er en del av, at ledere leder, slår hun fast.

Klar beskjed: – Det mangler

Klaveness føler at hun har stor støtte for å ta opp slike temaer i Norge, men opplever det som mer vrient internasjonalt.

Hun kjempet tidligere i år om en plass i Uefa-styret, men ble ikke valgt inn.



Klaveness erkjenner at hun neppe har fått styrket kandidaturet sitt til internasjonale komiteer.

– Det er vanskeligere å få tillit i de lukkede rom når jeg og vi har tatt noen upopulære standpunkter og gitt uttrykk for det. Det gjør veien lenger, og det føler jeg veldig sterkt på. Men vi har ikke gitt opp, og jeg er overbevist om at endring er mulig, sier Klaveness.

– Vi må lære av hverandre, og vesten må lære av de nye aktørene som kommer inn nå. Det er klart at det er utrolig mye vi ikke kan eller vet, men det må være et debattklima. Det må være en åpenhet som mangler i dag, mener hun.

– Du møter jo internasjonale fotballedere. Har du fått respons på dine uttalelser?

– Etter hvert er jeg blitt godt kjent med mange av de andre presidentene og lederne, og det er veldig mange bra folk der ute, svarer Klaveness.

Forteller om fryktkultur

Hun trekker frem Englands Debbie Hewitt, som sitter i Fifa-rådet «og har et ønske om endring på viktige områder».

– Det er mange andre jeg kunne nevnt. Men det er ikke til å legge skjul på at de er en ganske utpreget fryktkultur, synes jeg, da. Og en kultur for kontroll og «business as usual». Hvis du fronter en sak eller er uenig, får det konsekvenser for noe helt annet, om det er et mesterskap eller en kamp vi har søkt på, eller en posisjon.

– Kulturen er veldig relasjonell, én til én, og veldig lite mobiliserende for «baklandet» du faktisk skal lede og endringene vi må gjøre. Jeg synes det er en stor utfordring i seg selv, dette med ytringsklima og åpenhet, og åpne samtaler om hvor vi ønsker å dra den internasjonale fotballen, sier Klaveness.

ENGASJERT: Lise Klaveness sier at temaet er en kampsak for henne. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Får spørsmål

Samtidig som fotballpresidenten har kjempet om verdier internasjonalt, har både kvinne- og herrelandslaget fått pepper for sine prestasjoner.

– Jeg har opplevd nå når vi har tapt noen fotballkamper, at folk spør om jeg bruker for mye tid på det internasjonale og ikke på det sportslige. Jeg leder jo det sportslige. Jeg leder en idrett. Det er det viktigste vi gjør. For min del tror jeg alle trenerne vet at jeg er veldig tett på sport, og helt sikkert for tett. Jeg kommer jo fra toppfotball-rollen, så jeg prøver ganske hardt å holde en armlengdes avstand til det, sier hun med et smil.

– Det er selvfølgelig det jeg bruker aller mest tid på; sporten, fotballen, kampene og trenerne, forteller Klaveness.

NEDTUR: Selv med Erling Braut Haaland som spydspiss mislyktes fotballgutta i kvalifiseringen. De har fortsatt et lite håp om å få en playoff-plass. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ifølge henne er imidlertid hun selv, styret i NFF og forbundstinget enige om én ting:

– Vi må jobbe med å unngå at det blir et forsterket kartell vi er en del av der ute. Vi må jobbe for å beholde de verdiene vi synes er viktige. Dette med ytringsfrihet, for eksempel, sier Klaveness.

– Det er enormt viktig, og det gjelder også i de styrende organene. At man faktisk får til levende debatter. For ellers vil verdien penger – som jo er helt legitim, og det er en verdi, og den er viktig – men da vil den verdien kjøpe alle de andre verdiene. Hvis vi ikke fronter de andre, mener hun, og lister opp andre viktige temaer som menneskerettigheter og likestilling.