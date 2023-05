Klaveness støtter Infantinos TV-trussel før VM: – Bra at han legger et visst press

Fotballpresident Lise Klaveness stiller seg bak Fifa-president Gianni Infantinos utspill om at de store nasjonene må bla opp for rettighetene til sommerens VM.

– Generelt må jeg si at Infantino og jeg ikke er enige om så mange ting, starter Klaveness når NTB spør henne om Infantinos krav.

Sist uke gikk Infantino ut og sa seg misfornøyd med rettighetsbudene fra de fem største fotballandene i Europa: Storbritannia, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike, ofte referert til som «De fem store».

– For å være helt tydelig. Det er vår moralske og juridiske plikt at vi ikke selger kvinne-VM på billigsalg. Hvis budene ikke bedres, er vi tvunget til å hindre at mesterskapet vises hos «De fem store», sa Fifa-presidenten.

Stiller krav

Klaveness støtter at de store kringkasterne settes under press.

– Det er ofte kringkastere stiller krav til klubbene og organisasjonene om at det skal være likhet. Det er ofte saker dere (mediene) kommer med, sier Klaveness.

– Infantino snur det litt tilbake og ber kringkasterne som har stor økonomi, om å investere skikkelig i kvinneproduktet, forteller hun.

Infantino opplyste at TV-selskapene har budt mellom 1 og 10 millioner dollar for VM i Australia og New Zealand. Budene på herrenes VM-sluttspill i Qatar var mellom 100 og 200 millioner dollar.

Gianni Infantino på talerstolen med Klaveness som tilhører under Fifa-kongressen. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Bra

– Det er den største inntekten til fotballen. Det er i seg selv positivt at han fører en politikk som handler om inntekter på kvinnesiden og ikke bare penger fra Saudi-Arabia. Akkurat det må vi støtte, tenker jeg. Det er bra at han legger et visst press, sier Klaveness.

Fotball-VM starter 20. juli og varer i en måned. Norge spiller åpningskampen mot New Zealand.

– Så må ikke skjermene bli svarte, vi må se dette mesterskapet. Men at Fifa begynner å stille litt krav, er bra, forteller fotballpresidenten med 73 landskamper for Norge.

(©NTB)