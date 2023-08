Klaveness slår tilbake mot påstandene: – Urimelig

>

– Denne saken kan ikke stå uimotsagt. Det er urimelig overfor Monica Knudsen, sier fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

Onsdag publiserte TV 2 en sak med opplysninger om at det er intern misnøye med kvinnelandslagets assistenttrener Monica Knudsen.

Misnøyen skal ifølge det TV 2 erfarer dreie seg om at kommunikasjonen med Knudsen ikke fungerer og at kompetansen ikke er god nok.

TEAMET: Monica Knudsen er assistent under Hege Riise. Med seg i teamet har de Ingvild Stensland. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ut fra det TV 2 kjenner til skal fotballpresident Lise Klaveness ha vært klar over misnøyen, uten at det fikk konsekvenser på kort sikt eller at det ble gjort grep underveis i VM på New Zealand.



– Monica er en hardtarbeidende trener, som gir mye av seg selv til lagets beste. Det er ingen spillere som har meldt noe slikt i evalueringsinnspillene som ble gjennomført anonymt, sier Klaveness.

TV 2 sitter på opplysninger om at spillere på landslaget har stilt spørsmål ved at evalueringen av mesterskapet gjøres internt av NFF.

At de er usikre på den faktiske anonymiteten, og sår tvil ved påvirkningskraften svarene de leverer inn faktisk har.

– Om det stemmer at spillerne ikke har tatt det opp i evalueringen, føler de i så fall at de ikke er klare til å si det internt. Kanskje burde det vært et eksternt byrå som gjorde evalueringen? Det skurrer et eller annet sted, og det blir Klaveness og ledelsen sin jobb å finne ut hvor og hva som er den reelle utfordringen her, sier Ryland.

– Ødeleggende

Onsdag kveld mente Nettavisen å vite at halve VM-troppen vurderer fremtiden sin på landslaget. Saken ble publisert etter at TV 2 hadde skrevet om misnøyen rundt Knudsen.



Klaveness reagerer på at det spekuleres om enkeltpersoner i mediene.

STORMET: Det stormet rundt kvinnelandslaget under verdensmesterskapet denne sommeren. Nå evaluerer Lise Klaveness og NFF. Foto: Lise Åserud

– Vi er et prestasjonsmiljø, et landslag. I et landslag må vi ta samtaler, også de vanskelige, internt i gruppen og i forbundet. Å spekulere om enkeltmennesker i mediene er ødeleggende, både for personene som treffes og åpenheten vi kan ha fremover. Det kan vi ikke være med på, sier fotballpresidenten.



– Vi gjennomfører nå en omfattende evaluering åpent i laget og i støtteapparatet, og for at det skal være nyttig for veien videre kan vi ikke forholde oss til anonyme kilder underveis, sier Klaveness.



Evalueringen av verdensmesterskapet skulle i utgangspunktet presenteres denne uken, men er blitt utsatt to ganger.

Både fordi NFF har hatt behov for mer tid til evalueringen, men også på grunn av endringer på tidspunkt på andre møter og arrangementer i regi av forbundet.

NOE ER FEIL: Ingrid Ryland synes det er trist at saker som dette havner i media, spesielt hvis de ikke har vært håndtert internt først. Foto: Pål S. Schaathun

– Det er hårreisende og ikke minst trist for Monica Knudsen om hun er helt uvitende og dette ikke ble tatt internt først. Da er det en del mekanismer som ikke fungerer, sier TV 2s fotballekspert, Ingrid Ryland.



– Det er noe som er feil her. Enten har ikke spillerne sagt det de mener internt, eller så tar media feil. Hva som stemmer blir bare spekulasjoner fra min side, men nå har det vært såpass mange enkeltsaker i media, at det virker som det er noen lekkasjer. Det er en veldig stor ukultur, sier fotballeksperten.