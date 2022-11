Klaveness slakter Fifa-brev: – Er ikke alene om å reagere sterkt

«Vær så snill, la oss nå fokusere på fotballen!».

Det er noe av innholdet i et oppsiktsvekkende brev fra fotballtoppene.

Brevet er signert Fifa-president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura, og er sendt de 32 nasjonene som forbereder seg på den kommende VM-deltakelsen.

– Det er veldig skuffende, men ikke overraskende, dessverre, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

– Det er et brev som kaster ganske mye bensin på bålet, og et brev der presidenten i vårt alles felles Fifa går ut og sier at det nå bør handle om fotball og ikke menneskerettigheter, kommenterer hun.

Vekker harme

Innholdet i brevet blir kjent samtidig som VM-spillerne er under press for å vise motstand mot det qatarske regimet under mesterskapet.

«Vi vet at fotballen ikke lever i et vakuum, og vi er like klar over at det er mange utfordringer og vanskeligheter av politisk karakter over hele verden. Men vær så snill å ikke la fotballen bli dratt inn i enhver ideologisk eller politisk kamp som eksisterer», står det i brevet.

Klaveness har engasjert seg sterkt i debatten rundt Qatar-VM. Hun kan fortelle at innholdet i Fifa-brevet er blitt dårlig mottatt.

– Vi er ikke alene om å reagere sterkt på dette brevet. Det er veldig mange andre forbund i Uefa, det er de vi har snakket med, som reagerer på tonen og på valget om å fronte og svare medlemmene sine på denne måten, i en så alvorlig sak.

Klaveness er heller ikke nådig med Fifa-presidenten.

– Det hører med til historien at Fifa og Infantino i veldig mange separate møter har gitt hule løfter om at man skal komme i mål med noe som skal kunne sees på som kompensasjonsfond og migrantsenter, sier hun.

OMSTRIDT: Mange har vært kritisk til Gianni Infantinos uttalelser om Qatar-VM. Foto: WILLIAM WEST

Ble kalt PR-stunt

NFF med flere forbund og organisasjoner har gått i bresjen for å kompensere migrantarbeiderne som er blitt utsatt for grove menneskerettighetsbrudd.

Denne uken kalte Qatars arbeidsminister Ali bin Samikh Al Marri kravet «et PR-stunt». Organisasjonen Humans Rights Watch reagerte sterkt.

Samme uke kommer brevet fra Fifa.

– Det å bli avspist med en sånn «vær stille og spill fotball» nå, er vanskelig for veldig mange land å håndtere, sier Klaveness.

England, Wales og flere andre nasjoner har varslet at lagenes kapteiner vil bære et regnbuefarget kapteinsbind under hele Qatar-VM.

Det gjøres som et svar på bekymringene som har framkommet rundt rettighetene til behandlingen av personer tilknyttet LHBT+-miljøet i Qatar.

Både England og Wales har varslet at de ikke vil la seg påvirke av en eventuell reaksjon fra Fifa i saken.