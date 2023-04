Klasseforskjell før seriestart: – Driter litt i det

Andre påskedag sparkes norsk fotball i gang igjen. Som alltid ønsker klubbene fulle tribuner når seriestarten går av stabelen.

På Åråsen er det i skrivende stund solgt hele 7238 billetter til kampen mellom Lillestrøm og Strømsgodset.

Det tallet gleder hjemvendte Ruben Gabrielsen stort.

– Det er jo fantastisk. Nå har jo ikke jeg vært med på den oppturen og det båndet klubben har bygget med fansen de siste tre årene, men det er jo fantastisk at folk vil komme på kamp og vi trenger all den hjelpen vi kan få, så det er man jo evig takknemlig for, sier LSK-spilleren til TV 2.

RETURNERT: Ruben Gabrielsen er klar for å ta på seg LSK-drakta igjen når Strømsgodset gjester Åråsen andre påskedag. Foto: Erik Teige / TV 2

Også kommersiell leder i Norsk Toppfotball Pål Breen liker det han ser.

– Jeg er imponert over LSKs gode jobb i sin region. De har nesten solgt ut alle billettene til hjemmefansen allerede. Det jobbes veldig godt i Lillestrøm om dagen, også utenfor feltet.

Melder mot rivalen

For besøkende Strømsgodset er derimot ikke billettsalget like stort. For av de nesten 7300 billettene som er solgt på Åråsen, er det kun et par hundre som er kjøpt av bortefansen.

– Kommer de mannsterke eller ikke, det driter jeg litt i. Så lenge Lillestrøm stiller sterkt og vi spiller bra, så er jeg fornøyd, sier Gabrielsen.

– Så håper vi også at mange av Godset-spillerne heller ikke møter opp på kamp, det hadde vært fint for oss, flirer 30-åringen.

– Er det litt klasseforskjell på LSK-fansen og Godset-fansen?

– Det har det alltid vært og det kommer det alltid til å være, så det er ikke noe nytt, sier LSK-spilleren med et glimt i øyet.

FLERE ENN I FJOR: På bortefeltet på Åråsen er det i skrivende stund solgt 230 billetter. Foto: Tor Erik Schrøder

Fnyser av Gabrielsen-stikk

Til tross for at kontrastene kan oppleves store med 7000 «Kanarifans» mot et par hundre Godset-supportere, så lar ikke Strømsgodset-trener Jørgen Isnes seg skremme.

– Vi vet at vi får god støtte av Godset-unionen, for det får vi alltid. Vi blir vel allerede flere fans enn vi var i fjor, ut. fra det jeg har lest. Så vi gleder vi oss til stemninga som venter på Åråsen. Vi vet hvilken gryte som møter oss der, og så vet vi også utrolig godt at drammenserne står bak oss, sier Isnes selvsikkert.

På spørsmål om stikket fra Gabrielsens må Godset-treneren trekke på smilebåndet.

– Jeg biter ikke på den. Vi får snakke med beina, ler Isnes før han legger til:

– Men for å svare han litt på det så var jeg på et helt fantastisk kickoff med 1200 Godset-supportere for en ukes tid siden. Det kickoffet er det ikke mange som slår, humrer Isnes.

Håper bergenserne går mann av huse

Det er ikke bare på Romerike at billettsalget går unna. Torsdag har både Brann og Rosenborg passert 10 000 solgte billetter fire dager før seriestart.

Det er musikk i ørene til NTF-topp Pål Breen.

– At så mange allerede har bestemt seg for å gå på kamp er veldig gledelig. Så håper vi bergenserne går mann av huse. De har hatt en god sesongoppkjøring. Hvis de klarer å fylle Brann stadion i sesongåpningen så hadde det vært veldig fint, sier NTF-lederen.

Totalt rommer Brann Stadion 17 600 tilskuere, mens Lerkendal Stadion rommer 21 400.

FULLE TRIBUNER: Brann-fansen var ivrige på kamp under OBOS-sesongen i fjor. Nå er det solgt over 10 000 billetter til mandagens serieåpning på Brann Stadion. Foto: Javad Parsa

Går mot fulle hus

Også i Sarpsborg har fotballfeberen igjen inntatt byen. Der går det mot fulle tribuner når Bodø/Glimt gjester stadion i serieåpningen.

Torsdag klokken 13 hadde nemlig klubben passert 5700 solgte billetter - et tall som ifølge mediekontakt Alexander Klausen i Sarpsborg 08, øker med minuttet.

– Det er utrolig gøy! Vi selger billetter hele tiden. Det har rett og slett vært en helt fantastisk interesse. Så er det også veldig gøy at både hjemme- og bortefeltet ser ut til å bli fylt til randen.

– Det er ingen tvil om at det er fotballfeber i Sarpsborg igjen, fortsetter en fornøyd Klausen.

NYE JUBELSCENER? Også i Sarpsborg går det mot fulle tribuner på både hjemme- og bortefeltet. Foto: Christoffer Andersen

Foreløpig solgte billetter til serieåpningen:

(Tall fra klokken 12 torsdag)

Brann-Haugesund: 10 012

Rosenborg-Viking: 10 200

Stabæk-Odd: 1 750

HamKam-Sandefjord: 1 902

Lillestrøm-Strømsgodset: 7 238

Sarpsborg 08-Bodø/Glimt: 5 700 (oppdatert klokken 13)

Tromsø-Molde: 2 001

Aalesund-Vålerenga: 5 010

– Interessen er bra

Med fortsatt fire dager igjen til seriestart, så sier kommersiell leder i NTF seg foreløpig fornøyd med billettsalgene.

– Vi ligger godt ann på dette tidspunktet sammenlignet med tidligere år. Det er fortsatt kaldt mange steder sammenlignet med tidligere år. Det viser at interessen er bra med tanke på at den viktigste faktoren når folk skal bestemme seg for om de skal på kamp er været, avslutter Breen.