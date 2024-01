Klasket United-stjernen i fjeset – så kom overraskelsen

– Det var en helt utrolig opplevelse!

Den engelskfødte nordmannen Thelo Aasgaard er i godt humør dagen etter møtet med Manchester United. I bilen på hjem fra Wigan-trening tar han en prat med TV 2.

– Det har vært en dag med rolig trening i dag. Og mye koffein!



For det tar på å møte et av verdens beste lag.

– Selv om vi tapte, så var det fantastisk. Jeg nøt det virkelig. Det er et privilegium å spille mot så gode spillere.

Overrasket: – Respekt!

Aasgaard viste seg også frem mot Manchester United.



Allerede etter to minutter kunne han gjort det helt store, men en god redning fra André Onana hindret norsk scoring.



– Det var synd! Jeg må legge det bak meg. Jeg har lagt ned for mye innsats til at en bom skal prege meg. Skulle vi ha vunnet, så måtte jeg nok ha scoret der, innrømmer Aasgaard.

STOR SJANSE: Thelo Aasgaard misbrukte en stor sjanse til å sende Wigan i ledelsen mot Manchester United. Foto: JASON CAIRNDUFF

I andreomgang i 0-2-tapet markerte nordmannen seg også. I en duell med Raphaël Varane endte 21-åringen opp med å gi franskmannen et klask på nesen.



– Jeg tror ikke United-fansen likte det, sier han og ler.

– Det var et uhell! Jeg kan ikke hoppe opp med armene mine nede … Slike ting skjer i fotball. Det gikk heldigvis fint.

Franskmannen ble liggende en liten stund. United-profilen la nok ekstra godt merke til nordmannen, for etter kampen overrasket han Aasgaard.

– Jeg fikk faktisk drakten hans etterpå! Det har jeg stor respekt for.

– Hva snakket dere om da?

– Haha, jeg fikk faktisk ikke snakket med ham! Det var en materialforvalter som kom bort til meg med drakten. Uansett så synes jeg det var respektfullt av Varane å gi meg drakten.

RESPEKT: Thelo Aasgaard fikk Raphaël Varanes drakt, selv etter albuen i nesen. Foto: PAUL ELLIS

Snakker ikke norsk – lærer på U21

Den engelskfødte kantspilleren har norsk far, fransk mor og er oppvokst i Liverpool. Aasgaard var i akademiet i Liverpool frem til han gikk til Wigan i 2016.

Han forstår norsk, men snakker ikke flytende. Intervjuet med TV 2 gjøres på engelsk. Scouse-aksenten er markant.

– Jeg er veldig nær min norske side av familien. Da jeg var yngre reiste vi over tre-fire ganger for året. Jeg ser dem hver gang jeg er på landslagssamling.

For kantspilleren valgte å representere Norge. I sommer kom debuten for U21-landslaget. Tre kamper og ett mål har det blitt.



– Jeg lærer litt norsk av gutta der. Jeg har god tone med mange på laget.

Tilbake etter absurd skade

For Aasgaard betydde United-kampen litt ekstra. Den kom nemlig etter en lengre skade, som oppsto på spesielt vis.

I en kamp mot Charlton i oktober var han svært uheldig.

– Det var en absurd skade! Jeg skulle blokkere et skudd, så fikk jeg en leddbåndsskade i ankelen. Den holdt meg tilbake i seks uker. Ikke nok med det, i fallet fikk jeg en skade i skulderen, som også tok seks uker.

Nå er han tilbake og klar for å gi alt for sitt kjære Wigan i League One.

– Jeg er nok det man kaller «quietly confident.» Jeg har mye selvtillit, men har ikke veldig behov for å si det. Jeg vil heller vise det i spillet mitt. Jeg liker å styre spillet, skape sjanser og skyte fra langt hold.

PROFIL: Thelo Aasgaard er en viktig brikke for Wigan, Her i duell med Jonny Evans i FA-cup-kampen mandag. Foto: JASON CAIRNDUFF

I sommer signerte han en kontraktsforlengelse til 2028 med Wigan. Han stortrives i klubben han beskriver som en familie.

Men 21-åringen utelukker ikke en fremtid i norsk fotball.

– Jeg har lyst å spille i utlandet! Det synes jeg virker spennende, men akkurat nå tar jeg uke for uke. Vi får se når den tid kommer.