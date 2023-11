Klar Vålerenga-beskjed: – Da er du ikke Lillestrøm-patriot

– Jeg håper at Vålerenga står i serien, sier Hoff på telefon til TV 2.

Grunnen er enkel: Betydningen av de heseblesende oppgjørene mellom rivalene.

– Det er stinn brakke, og det går ikke an å få mer fyrverkeri av en match. Det er blitt etablert som til de grader rock n’ roll, poengterer Hoff.

KLAR TALE: Ivar Hoff håper at Vålerenga holder seg, og viser til de eventyrlige oppgjørene som har vært mellom dem og Lillestrøm. Foto: TV 2

Søndag kan Lillestrøm hjelpe erkerival Vålerenga til å holde plassen i Eliteserien.

Det er i tilfelle mot en del av Kanarifansens ønske.

– De som prøver å vinne den kampen, kommer ikke til å være velkommen på Åråsen neste år. De skal tape den kampen for enhver pris, sa LSK-supporter Trym Hogner da TV 2 spurte ham om scenarioet for noen uker siden.



Også Kanarifansens leder Tony Johansen var klar på at han ikke ville bli lei seg om LSK tapte kampen, særlig sett i bakspeilet av Geir Bakkes kontroversielle trenerbytte midt i sesongen.

– Normalt sett hadde jeg ikke sagt det slik. Vi ønsker jo selvsagt å ha de derbyene, de er viktige. Men når Geir Bakke gjør det han gjør … så fortjener de ikke bedre.

Ivar Hoff kommer ikke til å håpe på Lillestrøm-tap.

– Ingen som er Lillestrøm-patrioter håper at Lillestrøm skal tape. Da er du ikke Lillestrøm-patriot, mener klubbhelten.

Lillestrøm-seier over Sandefjord på søndag er svært gunstig for Vålerenga. Da er Geir Bakke og co. sikret kvalik om de klarer uavgjort mot Tromsø.

Med seier til VIF, vil Lillestrøm-poeng bety at rivalen er på trygg plass.



Siste runde i nedrykksstriden Vålerenga-Tromsø Sandefjord-Lillestrøm Haugesund-Stabæk Kampene spilles søndag kl. 17.00 og sendes på TV 2 Play.

Kapteinens beskjed

Lillestrøm-kaptein Ruben Gabrielsen har samme tone som Hoff.

– Jeg har fått huden full for å tape kamper for Lillestrøm. Jeg kan ikke begynne å få kjeft hvis jeg vinner også. Det går ikke. Vi prøver å vinne alle matcher. Det er slik det er, sier LSK-kaptein Ruben Gabrielsen til TV 2 etter 4-4-kampen mot Odd.

– Hva som skjer der nede … de har rotet seg ned i dritten der selv. Vi har snakket om at vi skal ta mest mulig poeng. Vi må ha litt poeng til, så er vi fornøyd, legger Gabrielsen til.

Trygg på hjelp

I Vålerenga-leiren frykter de ikke at Lillestrøm kommer til å tape med vilje, selv om det har vært snakk om det blant supporterne.

– Vi er profesjonelle fotballspillere, man går aldri ut på en bane for å tape. Det ligger ikke like mye i potten for dem som det gjør for andre lag i den siste serierunden her, men jeg tipper de kommer til å løpe godt fra seg uansett, sier Christian Borchgrevink.



Han får støtte fra lagkamerat Magnus Sjøeng.

– Man kan jo kødde litt med det og si ting som supporterne sier, men samtidig så er vi profesjonelle fotballspillere og jeg føler Lillestrøm kommer til å gjennomføre dette på en profesjonell måte, sier VIF-keeperen.



Aaron Kiil Olsen tror Lillestrøm vil gjøre alt for å vinne, selv om de ikke har noe å spille for.

– HamKam hadde ikke noe å spille for, men ga oss match helt ut. Så lenge vi vinner er vi på kvalik uansett. Så vi må gjøre jobben, påpeker Kiil Olsen.