Klar tale: – Skal vi slå Spania, er det med dette laget

Se Norge - Spania på TV 2 Direkte og Play søndag fra klokken 20.30.

– Inngangen til kampen er enkel: Vi må vinne. Det er ingenting annet som gjelder. Samtidig må vi ha to tanker i hodet, sier tidligere landslagsspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen til TV 2.

– Jeg tror ikke vi skal kaste på alle våre offensive kort, men vi må også ha noen defensive tanker i hodet.

EM-håpet henger i en tynn tråd:

Norge må slå Spania på søndag, samt at Skottland må avgi poeng mot Georgia. Dersom dette skjer, så gjenstår det fortsatt å slå Skottland med minst to mål i siste kamp.



Taper Skottland mot Georgia, vil Norge gå til EM med seier over Spania og Skottland.

Dette taler for Norge-seier

– Vi må slå mektige Spania. Dette er ikke Spania på sitt beste. Det er ikke et «vintage» spansk landslag. Vi kan begynne der. Det øker mulighetene våre. Å møte det laget som vant EM og VM hver eneste gang for noen år siden hadde jeg sett mørkt på, mener TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Han fortsetter:

– Det norske laget leverte en solid kamp. Vi fikk svar når det gjelder de som må skinne hvis det skal bli seier mot Spania. Det taler for oss.

– Denne landslagsgjengen trenger å bryte barrierer. En seier mot Spania gjør at vi har muligheter til å kvalifisere oss til EM. Det er det ene, men det betyr mer enn det. Det betyr noe for prosjektet. Å ta en sånn skalp kommer til å gi en voldsom «boost».

KLAR TALE: Fra TV 2s kommentator Øyvind Alsaker. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ifølge Uefa-statistikk hadde Norge 68 prosent ballinnhav på ferieøya torsdag kveld.

Det tror ikke «Mini» blir tilfelle på Ullevaal søndag kveld.

– Det skjer nok ikke.

Mannen med 65 landskamper spår riktignok et litt forsiktig Spania.

I AKSJON: Mini Jakobsen under en gruppespillskamp mot Italia i 94-VM. Foto: Eric Renard / BILDBYRÅN

– Jeg tror de har såpass med respekt for Norge. Tilbake i min tid tenkte de at «Norge, de skal vi feie over». På Ullevaal tror jeg Spania vil være litt forsiktig.

Og:

– Alt ligger til rette. Skal vi slå Spania, er det med dette laget. Hvis Skottland klarer det, så bør vi også få det til.

– Veldig fint

På pressekonferansen dagen etter Kypros-kampen ble landslagssjef Ståle Solbakken spurt om hva han synes om innsatsen til Antonio Nusa og Oscar Bobb.

Duoen ble byttet inn etter 63 minutter og begge markerte seg.

– Jeg synes det var veldig fint. Nusa kom inn med sin direkte måte å utfordre på, og Bobb kom inn med sin ekstreme ballsikkerhet. Det er to forskjellige typer og to forskjellige måter å gripe an kampen på. En som utfordrer og en som tilrettelegger.

BYTTET INN: Her får Oscar Bobb debuten sin. Nå vil Mini se ham fra start. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Landslagssjefen har gått langt i å bekrefte at Nusa ikke er en kandidat til startplass mot spanjolene.

«Mini» ønsker å se Bobb fra start på kanten.

– Han er det beste alternativet.

57-åringen understreker at han synes Solbakken valgte riktig lag mot Kypros.

Freder Solbakken

Skal det nok en gang ikke bli et mesterskap for Norge, så mener «Mini» at Solbakken bør få fornyet tillitt.

– Altså det er ikke bra å ikke komme til et mesterskap, men det betyr ikke at Ståle Solbakken må gå.

Han legger til:

– Du trenger ikke å gi ham bonus, da!