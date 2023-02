Klar tale fra Warholm: – Russland bruker idretten som propaganda

Hekkstjernen Karsten Warholm synes ikke noe om at Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpner for russisk og belarusisk deltakelse i idretten.

KLAR TALE: Karsten Warholm vil ikke at IOC skal åpne for russiske og belarusisk OL-deltakelse. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Warholm ble spurt om temaet på et pressetreff foran Karsten Warholm Invitational, som er et stevne i hans hjemby Ulsteinvik.

– Jeg tenker at hvordan Russland bruker idretten som propaganda, så mener jeg kanskje at det ikke burde være sånn. Med mine verdier er det åpenbart hva som bør gjøres … Det er å opprettholde situasjonen slik den er nå, sa Warholm.

Russere og belarusere har vært utestengt fra friidretten siden krigen i Ukraina startet. Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpner nå for at russiske og belarusiske utøvere igjen kan få adgang til internasjonal idrett.

Dette må i så fall skje med utgangspunkt i strenge kriterier, som at de aktuelle utøverne konkurrerer som nøytrale, ifølge komiteen. Utspillet har skapt debatt både i Norge og internasjonalt.

– Tung situasjon

IOC gjennomfører en konsultasjonsprosess og viste sist uke til at et stort flertall av utøverrepresentantene ønsker å se på mulighetene for å la russere og belarusere delta.

På møtet hvor dette var tema, representerte Astrid Uhrenholdt Jacobsen de norske utøverne. Etter møtet kom det fram at hun hadde tatt til orde for en diskusjon om utestengelsen av russiske utøvere.

– Det er litt vanskelig å sitte her og nyansere når jeg ikke har satt meg altfor mye inn i hva som er konflikten. Det viktigste vi kan gjøre er å holde stø kurs på det vi driver med, sa Warholm og la til:

– Det er en kjensgjerning at idrett og politikk er en stor miks, og det er en ufattelig tung situasjon.

Ukrainsk høydestjerne

På pressetreffet var også den ukrainske høydehopperen Jaroslava Mahutsjykh.

– Det er forferdelig, sa hun om situasjonen i hjemlandet.

21-åringen er regjerende verdensmester innendørs og europamester utendørs. Hun tok gull både i Beograd og München i fjor.

– Det var et sportslig godt år, men et forferdelig år ellers i livet, fortsatte hun.

Blant annet ble hennes hjemby Dnipro nylig utsatt for et bombeangrep, kunne hun fortelle.

