Klar Klæbo-beskjed: – Trenger ikke å være så negative

Lederen for Holmenkollen skifestival skal ha samtaler med Oslo kommune for å finne løsninger på det som nok en gang overskygget skifesten i hovedstaden.



Lørdag ble den store overskriften igjen festen som utspilte seg i Nordmarka. «Fyll, slagsmål og amper stemning» rapporterte politiet om lørdag.

– Vi synes det er litt urettferdig at lørdag formiddag skal overskygge alt det fine og idrettsgleden man skaper her oppe, som vi jobber hele året med å få til. Det er en idrettsfest over to helger med toppidrettsutøvere i mange grener, og så er fokus bare den ene formiddagen, forteller sjef Stefan Marx i Holmenkollen skifestival til NTB mandag morgen.

Nå starter evalueringen.

– Vi skal ha samtaler, spesielt med kommunen. Vi skal også involvere de ulike etatene i erfaringsutvekslingen. Med en ny byråd håper vi at vi kan finne nye løsninger for utfordringene i «Marka», sier Marx.

– Ikke noe i idretten å gjøre

Politiet, Røde Kors og andre var travelt opptatt med unge mennesker som festet hardt under kvinnenes femmil lørdag.

– Alle var godt forberedt. Det er 20.000 mennesker der som har en fest. En liten del vil dessverre gå helt over styr, og det liker vi jo absolutt ikke og tar sterkt avstand fra, sier Marx.

Siden det er et offentlig sted, har ikke skifestivalen noe de skulle ha sagt. Marx ønsker at politiet og kommunen kommer på banen.

– Bruken av store mengder alkohol og andre rusmidler har ikke noe i idretten å gjøre. Det ønsker vi ikke at skal forbindes med vårt arrangement.

KOLLEN-SJEF: Stefan Marx. Foto: Geir Olsen / NTB

Ungdommen får Klæbo-ros

Johannes Høsflot Klæbo mener at Kollen-lørdagen får ufortjent mye pepper i media og mener at oppslagene blir i overkant negative.



Det var mange som heiet ham fram da han vant sin første femmil i Holmenkollen søndag, men selv skulle han gjerne ha gått foran det samme folkehavet som var der lørdag.

– Jeg må rose dem som har tatt turen. Det var imponerende mange som var tidlig opp om søndagsmorgenen, men som utøver hadde vi gjerne sett at både gutter og jenter hadde gått lørdag, sier Klæbo, som gikk inn til seier på søndagen.

Da var det langt færre tilskuere langs løypen.

– Det ble noen negative oppslag om fyllefest, slagsmål og amper stemning også? Ikke minst fra svenske medier?

– Vil det ikke alltid bli litt negative oppslag om ting som egentlig er bra? Hvis du hadde spurt dem som var der i går, ville 95 prosent sagt at de hadde kost seg. Det vil alltid være noen som gjør litt ugagn som fører til styr. Jobben til arrangøren blir da å sørge for at de har nok folk der oppe som kan hjelpe til med å ta vare på dem som er der, mener Klæbo.

VM-sjef ikke bekymret

Åge Skinstad, sjef for ski-VM i Trondheim i 2025, var på plass i Holmenkollen i helgen.

Han ble ikke bekymret av bråket.

– Overhodet ikke, sier Skinstad til TV 2.

– Jeg gleder meg veldig til at vi skal skape en VM-fest i Trondheim. Inne på stadion, men også på de områdene der du ikke trenger billett. De uheldige tingene er det ikke noen som ønsker seg, men det viktige er at folk har det godt, kommer seg ut og er til stede på de sunne arrangementene, fortsetter VM-sjefen.

VM-SJEF: Åge Skinstad, som denne uken er opptatt med Raw Air i Trondheim. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hvordan lager man en sånn folkefest uten at det blir fylla og bråk?

– For det første må du legge til rette med, kall det kanskje gode speakere, gode tilbud i forhold til mat og drikke, flotte områder som blir lagt til rette for både telt og andre ting, avfallssortering og i det hele tatt. Og så må det selvfølgelig være lett tilgjengelig i forhold til transport og så videre, svarer Skinstad.

Klæbo poengterer at langrennssporten har fått noen gode eksempler på folkeliv i det siste med verdenscuparrangementene i La Rousses i Frankrike og Minneapolis i USA.

– I Falun er de også flinke. Vi trenger ikke nødvendigvis å være så negative på det som skjer i Kollen. 95 prosent av dem som var på plass, koste seg, og så må vi legge til rette for at det blir forsvarlig, og at de fleste klarer å holde seg innenfor. Jeg skjønner at dette er lettere sagt enn gjort, men som utøver er det veldig artig å ha den stemningen rundt løypa, sier trønderen.

Marx forteller at det brukes omkring 1,5 millioner kroner på Marka-festen som utspiller seg utenfor deres område.

– Det er mye penger for en ideell organisasjon som er tuftet på frivillighet, sier Marx til NTB.

– En håndfull som lager bråk

Pengene går til alt fra toaletter, vakter og bistand fra Røde Kors.

– Vi må ta ansvar fordi ingen andre tar det, men vi har ikke billettinntekter der, understreker Marx.

Holmenkollen-sjefen understreker at de fleste av de involverte i helgens Marka-fest er «flotte ungdommer».

– Det er en håndfull som lager bråk og må sendes bort av politiet. Samfunnet må ta det til seg. Det er et problem i visse ungdomsmiljøer.

Skinstad mener at det er viktig å huske på de positive sidene ved Kollen-festen.

– Jeg har gått 50-kilometeren selv flere ganger på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Og det har alltid vært fest og moro i skogen i Holmenkollen, påpeker Skinstad.

– Og det synes jeg er veldig, veldig fint. Det var 10.000 blide, flotte skitilskuere som hadde en fantastisk fin dag. Jeg ønsker å ha mer fokus på det enn på de få utskuddene som ødelegger, og så håper jeg at de få kan tenke seg litt om og kommer tilbake i en annen forfatning. Eller eventuelt, hvis de ikke tror at de får til det, blir hjemme, melder Trondheims VM-sjef.

Klæbo går til forsvar for ungdommene. Han mener det er fint at de tross alt møter opp på idrettsarrangement.

– De hadde i hvert fall ikke sett skirenn om de hadde sittet hjemme. Jeg skjønner at media skal skrive saker, og det gir sikkert mer klikk om du skriver om fyllefest enn om du skriver at det er kjempestemning i Holmenkollen. Det er sånn verden er blitt. Men jeg føler ikke at det er min jobb å komme med kritikk. Vi er nødt til å finne en fin balansegang, og det håper jeg at arrangøren klarer å finne, sier skistjernen.