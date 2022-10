Klar Kilde-beskjed: – Det gidder jeg ikke!

Tirsdag tangerte han egen rekord i knebøy med 220 kg i knebøy på Olympiatoppen.

Onsdag setter Kilde seg på flyet mot Østerrike for å gjøre de siste forberedelsene før sesongstarten i Sölden om snaue tre uker.

– Kroppen føles bra. Det pleier å være i starten av oktober at vi får en følelse av hvordan formen er. Jeg føler jeg er i rute, sier alpinstjernen til TV 2.

– Det har vært digg å ha en oppkjøring hvor man kjenner at man ikke er begrenset av skaden og bare kan kjøre på. Dette er nok første testen etter skaden hvor jeg kjenner at jeg kan gjøre nettopp det.

FORNØYD: 30-åringen var i svært godt humør i møte med TV 2. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Drømmesesong

Forrige sesong slo Lommedalen-kjøreren kraftig tilbake etter korsbåndskaden i januar 2021.

Kilde vant både Super-G-, utforcupen og ble nummer to sammenlagt i verdenscupen. I tillegg tok sølv og bronse i Beijing-OL, og vant den legendariske utforen i Kitzbühel.

– Det var enormt. Når man står i det får man aldri tid til å nyte det nok, men bare det å ha gjennomført det er en nytelse. Nå handler det bare om å bli bedre for min del. Man vet det er folk bak som pusher på, og at det blir vanskelig å oppleve disse tingene igjen om jeg stopper opp. Det er det som får meg til å stå opp hver dag. Jeg må gjøre jobben.

– Mye som peker oppover

Den store forskjellen fra fjorårets suksessår til inngangen på årets sesong er forberedelsene.

Og da kan vel alt bare bli bedre?

– I fjor fikk jeg ikke tiden på meg til alt startet, og når det først gjorde det tenkte jeg at jeg bare måtte la ballen rulle. Det var vanskelig å få volum på treningen og vite hva man kunne gjøre bedre, sier Kilde, og fortsetter:

– Nå kjenner jeg på gleden av kontinuerlig trening. Jeg har kunnet jobbe med utstyret og fått kjørt masse på ski. Vi har også vært i Chile. Det er mye som peker oppover, men nå skal jeg ikke snakke for mye her, for da legger jeg listen så vanvittig høyt og det orker jeg ikke.

– Det gidder du ikke, nei?

– Det gidder jeg ikke! Jeg har kanskje sagt for mye allerede, avslutter 30-åringen med et smil.