Klar for sitt 12. verdensmesterskap

Førstkommende lørdag braker det løs i Zürich når Norges køllehelter møter vertsnasjonen Sveits i gruppespillets første kamp.

Innebandy-VM kan du følge på TV 2 Sport 1 og TV 2 play fra 5.-13. november.

Norges kamper i gruppespillet: Lørdag 5. november, kl. 17.00: Sveits (TV 2 Sport 1) Søndag 6. november, kl. 17.00: Slovakia (TV 2 Sport 1) Tirsdag 8. november, kl. 18:00: Finland (TV 2 Sport 1)

Ketil Kronberg regnes som Norges beste innebandyspiller gjennom tidene, og har tilbrakt en årrekke i IBK Dalen i den svenske superligaen som regnes som verdens beste innebandyliga.

Til helgen tar Kronberg fatt på sitt 12. verdensmesterskap.

– Jeg gleder meg bare til det skal starte. Det pleier å være sånn når man skal spille VM-turneringer, store matcher eller sluttspillmatcher. Selv om man har blitt gammel så pirrer det fortsatt i magen før sånne turneringer, sier Kronberg.

Kjærlighet for innebandy

At han blir regnet som Norges beste innebandyspiller gjennom tidene skulle bare mangle, ifølge Kronberg selv.

– Om man skal være helt ærlig, så er det ganske velfortjent totalt sett med tanke på at jeg har spilt 15 år i Sverige og spilt flest VM-turneringer. Så er det jo andre spillere som har vært bedre enn meg i ulike perioder, sier Kronberg med et smil.

Kronberg spilte sitt første verdensmesterskap så langt tilbake som i 2000. På spørsmål om hva som har vært suksessoppskriften, er Kronberg klar i sin tale.

– Det er rett og slett kjærlighet til sporten, det at man synes at det er så moro at man orker å legge ned den tida som kreves, sier Kronberg.

Kronberg peker på flere faktorer som har vært avgjørende for hans lange karriere.

– Det at jeg valgte å flytte til Sverige da jeg var 25 år har helt klart vært avgjørende. Hadde jeg ikke gjort det, hadde jeg sikkert slutta for mange år siden, tror jeg, sier Kronberg, og legger til:

– Innebandyen her (i Sverige) er på et annet nivå sammenliknet med Norge. At jeg tok sjansen på å dra til Sverige, og tilbrakt så mange år her med gode trenere og medspillere har hatt mye å si.

STORTRIVES I SVERIGE: Det er ikke bare på det norske landslaget at Ketil Kronberg har vært en sentral figur. Også i klubblaget IBK Dalen har han vært en viktig spiller. Foto: Per Wiklund / BILDBYRÅN / COP 124 / PW0064

Rørlegger

Kronberg har, i likhet med de fleste andre innebandyspillerne, en jobb ved siden av. Han understreker at det kun er et fåtall som tjener såpass bra at de kan leve av innebandyen.

– Jeg har aldri kunnet leve av å spille innebandy. Jeg har alltid jobbet som rørlegger ved siden av, så jeg jobber 7 til 16, også er det bandy på kveldene og i helgene, sier Kronberg.

I Sverige hadde han flere klubber å velge mellom i starten.

– Jeg kunne dratt til andre svenske klubber i starten av min karriere i Sverige som hadde bedre økonomiske forutsetninger enn her jeg er nå, men det var aldri aktuelt.

Tøff gruppe

I tillegg til vertsnasjonen Sveits, skal Norge bryne seg på Slovakia og Finland.

Kronberg legger ikke skjul på at det er en tøff gruppe Norge har havnet i, men understreker at laget har ett mål.

– Det er en tøff gruppe, det er det. Vi har tenkt å slå Sveits i den første kampen, og spille semifinale. Det er det vi sikter på, også får vi heller bli skuffa hvis det ikke ender slik, sier Kronberg.

Men Kronberg har lagt en plan for mesterskapet.

– Jeg skal ut på banen, nyte hvert sekund og ta masse ansvar.