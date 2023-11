Klar Bobb-beskjed: – Ikke hos meg!

Norge-Færøyene 2-0



– Han har ekstreme ferdigheter. Det ser ut som han har en borrelås på skoen når han fører ballen, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Vi må huske på at han bare har spilt fem-seks A-kamper i livet. Det bør bli enda bedre, svarer Ståle Solbakken med et smil.

Unggutten var det store lysglimtet i minusgradene på Ullevaal i privatlandskampen mot Færøyene.

Fra høyrekanten vartet Manchester City-juvelen opp med både mål og assist, og ble utropt til banens beste på TV 2s spillerbørs.

Lagkompis Jørgen Strand Larsen, som flikket Bobbs lave innlegg i mål, er full av lovord.

– I dag ser du hvilke kvaliteter han har. Og ikke minst er han en flott fyr. Jeg gleder meg til å se mer av ham, sier Strand Larsen.



Sjefen er enig i at den 20 år gamle teknikeren leverte varene.

– Han gjorde et fordelaktig inntrykk, sier Solbakken.

Forskjellige roller

Fra kommentatorboksen snakket TV 2s Øyvind Alsaker om «en lys fremtid».

Han siktet til at Norge også har den 18-årige juvelen Antonio Nusa, som riktignok er ute av denne samlingen med en skade, i bakhånd.

Langli er spent på hvordan Solbakken vil bruke dem i samspill med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i fremtiden.

STORTALENTER: Oscar Bobb (til venstre) og Antonio Nusa har vist seg frem med tekniske ferdigheter i sine første landskamper. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Hvor synes du at Oscar Bobb er best?

– Han er best når han kommer inn fra høyre, i en eller annen posisjon. Kommer han inn fra kanten, er du avhengig av en back som kommer rundt, for han går mer inn enn rundt. Så vet vi fra før at Martins favorittposisjon er høyre indreløper, minner Solbakken om med et smil.

– Han kan brukes der, og han kan selvfølgelig brukes på den andre indreløperen, fortsetter landslagssjefen.

I Manchester City er Bobb blitt brukt i forskjellige roller av manager Pep Guardiola.

– De er usikre på hvor han er best de òg, melder Langli, før Solbakken skyter inn med et glimt i øyet:

– Men han blir ikke spiss hos meg!

UVANT ROLLE: Oscar Bobb fikk prøve seg på topp da han ble byttet inn for Erling Braut Haaland i Champions League-kampen mot Young Boys. Foto: LEE SMITH

Erkjenner: – Kanskje feil

I begge A-landskampene Bobb har startet, er han blitt brukt på høyrekanten. Forrige gang gikk det ikke like bra, i den knalltøffe kampen mot Spania.

Da ble han plukket av etter 58 minutter. På spillerbørsen ble det en firer.

– Det kan godt hende at det var en kamp for tidlig, og at jeg gjorde en feil der, erkjenner Solbakken.

SPØKEFULL: Ståle Solbakken var i godt humør etter privatlandskampen mot Færøyene. Her med motstanderens landslagssjef Håkan Ericson. Foto: Lise Åserud

Samtidig hadde landslagsledelsen sine grunner. Solbakken forteller at Bobb hadde vist frem de tekniske kvalitetene Langli var inne på under trening.

– Og som vi hadde sett i ligacupen mot Newcastle. Han er god til å håndtere ballen på små områder. Men der var han litt uheldig mot Spania. Han var egentlig dårligst på det han er aller best på. Han misset noen kontringer og noen ballmottak som han kanskje ikke gjør vanligvis, vurderer landslagssjefen.



Bobb er enig i at det ikke var hans beste prestasjon.

– Det var en tøff kamp, og ikke min type kamp. Vi ble liggende lavt. Jeg ble veldig sliten uten ball, men jeg prøvde så godt jeg kunne. Så gikk det ikke helt og det gikk ikke for laget. Men man må bare tenke neste, poengterer City-spilleren.

Hylles

Og der gikk det svært bra med flagget på brystet. Målet scoret han på forbløffende vis – med en såkalt «no look»-avslutning.

Selv svarer han beskjedent.

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling, sier Bobb, før lagkompis Strand Larsen skyter inn:

– Instinkt, kalles det. Dette er hans kvaliteter. Det kommer dere til å få se masse av fremover.

Søndag kommer det en ny mulighet. Da spiller Norge mot Skottland. Kampen ser du på TV 2 Play.