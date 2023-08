Klar beskjed om Jakob: – Slutt å snakke om det

Å ta gull i et verdensmesterskap er ingen enkel sak.

Å ta gull i et verdensmesterskap med sykdom skulle man tro gjorde det nærmest umulig.

For etter en uke preget av feber og luftveisinfeksjon var det knyttet stor spenning til Jakob Ingebrigtsen i søndagens finale.

– Jeg er fryktelig imponert. Han overgikk seg selv i dag med tanke på de siste døgnene han har hatt. Det er ekstremt sjeldent å se, sier landslagslege Ove Talsnes.



Lar seg frustrere

For etter onsdagens 1500 meter som endte med sølv, kunne Ingebrigtsen avsløre at de siste dagene hadde vært preget av sykdom

På torsdagens kvalifisering til 5000 meter-finalen løp han med feber.

– Det sykeste med Jakob i dag var prestasjonen hans, når man ser det i lys av de siste dagene. Han har ikke vært frisk i det hele tatt, sier Talsnes.



Ingebrigtsen selv lar seg frustrere av finalen, til tross for seier.

– Personlig utvikling på banen er noe jeg setter høyt, og når jeg ikke føler at jeg får ut det jeg er god for er det vanskelig å være 100 prosent fornøyd.

– Hvor langt nede har du vært de siste dagene?

– Det er klart at jeg takler ikke veldig bra å gjøre det dårlig. Jeg kan være fornøyd med en 4. eller 5. plass hvis jeg har gjort det jeg kan, sier han.

FRUSTRERT: Ingebrigtsen lar seg frustrere etter et mesterskap preget av sykdom. Foto: Martin Rickett

Beskrives som et mareritt

Forloveden Elisabeth Asserson beskriver mesterskapet som et mareritt med tanke på sykdommen.

Det kan Ingebrigtsen forstå.

– Det har vært et flott mesterskap på mange måter, men det er klart at det er en utøvers verste mareritt å bli syk under et mesterskap, sier han og legger til:

– Det er flaks at jeg er så god som jeg er, men jeg vil gjerne være så god som jeg kan.



Men nettopp det at Ingebrigtsen tar seieren til tross for noen tøffe dager, er meget stort mener legen hans.

– Det er en veldig stor prestasjon å ha et hode og en skalle og en vinnerskalle som klarer å fokusere på den måten. Veldig mange på veldig høyt nivå klarer ofte ikke det, sier Talsnes.

– Det blir veldig mye fokus på det negative – Jakob er en ekstrem konkurransemann og det overskygger alt. Han er brutal med seg selv i den prosessen der og den er ikke enkel.

Og landslagslegen kommer også med en klar beskjed etter den enorme spurten til Jakob.

– Folk sier at Jakob ikke kan spurte. Slutt å snakk om det da. Han er ekstremt god i spurten. Han spurtet nå i halvveis tilstand fra verdenseliten, sier Talsnes.