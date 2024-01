Klar beskjed: – Hold kjeft

– Jeg tror ikke vi har vært vitne til lignende i showbusiness-historien eller i populærkulturens historie. Vi har aldri sett noe lignende. Enormt!

Ordene tilhører talkshow-legenden David Letterman (76), og den han snakker om er Taylor Swift (34). Letterman kaster seg nå inn i debatten rundt forholdet mellom popstjernen Taylor Swift og NFL-stjernen Travis Kelce (34).

«Hellig krig»

I USA har «alle» en mening om romansen. NFL-fans har ett syn, Swift-fans et annet. Ja, faktisk er forholdet også storpolitikk.

Swift har ikke har gått offentlig ut og gitt sin støtte til president Joe Biden i presidentvalget, slik hun gjorde i 2020, men dersom hun skulle støtte Demokratene står Donald Trumps allierte klare til å erklære «hellig krig» mot superstjernen.

Det skriver Rolling Stone, som også har snakket med kilder som hevder at Donald Trump privat har påstått at han er «mer populær» enn Swift og at han har mer lojale fans enn henne.

MAGA VS. SWIFTIES: Donald Trump tror, ikke overraskende, mest på seg selv. Foto: SHANNON STAPLETON

Etter at Travis Kelce og hans Kansas City Chiefs tok seg til Super Bowl har det også dukket opp konspirasjonsteorier blant den Trump-elskende delen av den amerikanske høyresiden, der det hevdes at Swifts forhold til Kelce er en del av et plott for sørge for støtte til Joe Biden i presidentvalget.

Rolling Stone har listet opp mange av konspirasjonsteoriene i en artikkel, der ingressen lyder «det hele er veldig dumt».

– Hold kjeft!

Den store mengden negativ oppmerksomhet forholdet har fått, både fra personer med en politiske agenda og fans av enten amerikansk fotball eller Swift, gir Letterman lyst til å sette skape på plass.

– Vi lever i en verden nå, hvor alt vi hører er tull og stygghet. Tullet kan ikke bli mer useriøst og det stygge, Gud håper det ikke kan bli styggere. Men det er alt vi hører. Og nå har du Taylor Swift, et skinnende lys av godhet i verden, sier han på Instagram.



– Politisk er Taylor Swift en enorm kraft, som bare vil se folk gjøre det rette, mener Letterman.

TALKSHOW-LEGENDE: David Letterman kaller Taylor Swift «et skinnende lys av godhet». Foto: KENA BETANCUR/AFP

Han legger inn litt humor i budskapet sitt ved å blandet Travis Kelces navn med Kelsey Grammers, men budskapet er likevel ikke å ta feil av.

Både NFL-fans som ikke vil se Taylor Swift nær favorittsporten, og til «Swifties» som ikke vil at hun skal date en fotballspiller er beskjeden klar:

– Jeg sier til begge leire: Dette er en så fin ting. Hold kjeft!

– Har ingen anelse

Stjerneparet har vært forsidemat i tabloidene siden Swift for første gang var på Arrowhead Stadium for å se Kelce i september.

– Da jeg dro på den første kampen, var vi et par. Jeg tror noen tror de så vår første date på den kampen, sa Swift til Time i forbindelse med å ha blitt kåret til «Årets person» i 2023.



I TV-sendingene ser man jevnlig bilder av henne på tribunen, men som hun selv påpeker vet hun ikke hvordan kameraene finner frem til henne.

– Det er et kamera en halv kilometer unna, og du vet ikke hvor det er, og du har ingen anelse om når kameraet tar deg med på sending. Jeg vet ikke om jeg blir vist 17 ganger eller 1, sa hun i Time-intervjuet.

– Jeg er bare her for å støtte Travis. Jeg har ingen bevissthet om jeg blir vist for mye og irriterer noen «dads, Brads og Chads».

Rekker hun Super Bowl?

Mens noen konspirasjonsteoretikere nå tror Super Bowl er rigget slik at Kelce skal vinne og Swift skal hjelpe Biden med å vinne valget, er andre mer opptatt av om popstjernen i det hele tatt kommer til å dukke opp.

Fox News har en kilde som sier det er forventet at Swift dukker opp, men hun kommer til å få det hektisk.

7. februar inntar hun scenen i Tokyo i forbindelse med sin verdensomspennende «Eras Tour», der hun fire kvelder på rad skal holde konserter.

KTVQ har regnet på det, og kommet frem til at hun kan lande i Las Vegas rundt 24 timer før kampen, dersom alt klaffer fullt og helt.

Den 11. februar spiller Kelces Kansas City Chiefs Super Bowl mot San Francisco 49ers i Las Vegas.